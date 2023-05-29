جفاف الشفاه.. ما هي أسبابه الصحية؟

يعدُّ جفاف الشفاه أكثر من مجرد مشكلة جمال، إذ قد يشير إلى مشكلة صحية أيضاً.



وأوضحت مجلة "Jolie" أن سبب الجفاف قد يكمن في نقص السوائل بالجسم، بسبب الإسهال، أو قلة شرب السوائل، أو نقص المعادن والفيتامينات مثل الحديد، والزنك، وفيتامين B2، أو التدخين، والخمر، والتوتر النفسي الذي يحد من إفرازات اللعاب.

Advertisement

ولمواجهته، يجب شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لترين يومياً، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الخضراوات والفواكه الطازجة، والإقلاع عن التدخين والخمر.

وأكدت المجلة أهمية العناية الجيدة بالشفاه ببلسم يحتوي على زبدة الشيا، أو زيت الجوجوبا. كذلك، يُمكن أيضاً اللجوء إلى بعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل عسل النحل لتأثيره المطهر والمضاد للبكتيريا لعلاج الالتهابات الطفيفة.

ويعمل زيت الزيتون وزيت جوز الهند على ترطيب الشفاه بفضل محتواهما الدهني العالي.