طريقة غير متوقعة لتعزيز الصحة الهرمونية

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أعلنت الدكتورة آنا كوزنيتسوفا أخصائية الغدد الصماء في مستشفى فيدنوفسكايا، أن العناق هو إحدى الطرق الفعالة للحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم.وتشير الطبيبة إلى أنه عند العناق ينتج الجسم هرمون الأوكسيتوسين (هرمون السعادة).وتقول: "أظهرت نتائج دراسات علمية أن العناق مدة 20 ثانية يؤدي إلى إنتاج هرمون السعادة وتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبالإضافة إلى ذلك ينخفض مستوى هرمون الكورتيزول (هرمون الإجهاد)، ما يساعد على انخفاض مستوى ضغط الدم وتطبيع ضربات القلب".وتؤكد الخبيرة، على انه للحفاظ على التوازن الهرموني يجب التحكم بمستوى الإجهاد وكذلك بكمية ونوعية الأطعمة التي يتناولها الشخص. وتنصح باتباع نمط حياة صحي والتجوال في الهواء الطلق وإضافة الفيتامينات والعناصر المعدنية إلى النظام الغذائي.ووفقا لها، من الضروري جدا الحفاظ على خلفية هرمونية طبيعية في الجسم من أجل أن يقوم بجميع وظائفه بصورة جديدة حتى في الشيخوخة. (روسيا اليوم)