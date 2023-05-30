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صحة

لإنقاص الوزن.. الكولاجين يساعد في تعزيز الشعور بالشبع

Lebanon 24
30-05-2023 | 14:00
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يمكن أن تساعد مكملات الكولاجين (وهو بروتين موجود بشكل طبيعي في الجسم) على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشبع ودعم صحة المفاصل وتغيير طريقة تخزين الجسم للدهون، بحسب ما نشره موقع Medical News Today.

يعتبر الكولاجين من أهم البروتينات في جسم الإنسان، ويتواجد في جميع أنسجة وأعضاء الجسم. يساعد في توفير البنية والدعم للأنسجة الضامة والجلد والعينين والعظام. ويعد ضرورياً للعديد من العمليات الفسيولوجية، مثل الشفاء ونمو الخلايا والأعضاء والتمثيل الغذائي.
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وقد ازداد الاهتمام بمكملات الكولاجين لفقدان الوزن، وفي حين لم تتوصل الأبحاث العلمية حتى الآن إلى رابط مباشر بينهما، إلا أن هناك بعض الفوائد المحتملة للكولاجين لفقدان الوزن.

تعزيز الشبع
يرتبط تناول البروتين بالشبع والشعور بالامتلاء لدرجة الرضا. يمكن أن يؤدي الشعور بالامتلاء إلى تقليل تناول الأشخاص للأطعمة، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن. لكن يمكن أن يكون الكولاجين أقل فعالية من مصادر البروتين الأخرى في تعزيز الشبع.

وفي دراسة أجريت في عام 2019، أعطى الباحثون نساء يعانين من زيادة الوزن إما مكملات الكولاجين أو بروتين مصل اللبن. وكشفت النتائج أن المشاركات اللواتي تناولن مكملات الكولاجين شهدن نقصا في الوزن على مدى 8 أسابيع أكثر من اللواتي تناولن بروتين مصل اللبن. ورجح الباحثون أن السبب يرجع إلى أن الكولاجين لا يحتوي على مادتي الـ BCAA والتربتوفان، وهما مادتان في بروتين مصل اللبن مرتبطان بالشبع وتحسين تكوين الجسم.

تخفيف آلام المفاصل
يمكن أن تحد آلام المفاصل من القدرة على ممارسة الرياضة، وهو أمر مهم لمعظم برامج إنقاص الوزن. ونظراً لأن الكولاجين ضروري للنسيج الضام الصحي في المفاصل، فقد تساعد مكملات الكولاجين في دعم صحة المفاصل وتقليل الألم. وبالتالي، يمكن أن يؤدي انخفاض الألم إلى زيادة النشاط البدني ومن ثم فقدان الوزن.

وفي مراجعة علمية منهجية، نُشرت في عام 2021 بدورية Amino Acids، ساعدت مكملات ببتيد الكولاجين المقترنة بالتمرين على تحسين وظيفة المفاصل وتقليل الألم، وهو ما أدى إلى تحقيق فوائد للرياضيين من كافة الأطياف والأعمار. (العربية) 

المصدر: العربية
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