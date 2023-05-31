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صحة

الصداع النصفي والروائح... ما العلاقة بينهما؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 02:00
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حدد أطباء الأعصاب اليابانيون من مستشفى شيزوكا لمنظمة الصليب الأحمر اليابانية دراسة واكتشفوا الروائح التي غالبا ما تكون سببا في الصداع النصفي.

وتشير مجلة Scientific Reports إلى أنه وفقا لاستنتاجات الباحثين، هناك أنواع من الروائح تسبب نوبات الصداع النصفي أو تسبب تفاقمها.
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وقد تبين من نتائج الدراسة التي شارك فيها أكثر من 100 مريض يعانون من الصداع النصفي المزمن أو المتكرر. أن أكثر من 50 بالمئة منهم اعتبروا رائحة العطور وخاصة رائحة الأزهار مثابة السبب الرئيس للصداع النصفي. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب رائحة التبغ أو النفايات والعرق ومنعم الأقمشة ومستحضرات العناية بالشعر والبنزين نوبة الصداع النصفي.

وأوضح المشاركون، أنهم غالبا ما يعانون من الصداع النصفي في المطاعم والمكاتب وقاعات الانتظار في المستشفيات والقطارات والمراكز التجارية.(إزفيستيا)


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