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صحة

لهذه الأسباب... يجب تناول الـ"فيتامين D"

Lebanon 24
31-05-2023 | 05:00
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لماذا نحتاج إلى فيتامين D، وهل يجب تناوله في الصيف أيضا دون الخوف من ارتفاع مستواه في الجسم؟ وهل يمكن تناول هذا الفيتامين من دون وصفة طبية؟

يجيب الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني على هذه الأسئلة ويقول: "يجب على النساء الحوامل والأطفال وكبار السن تناول فيتامين D دون الخوف من ارتفاع مستواه في الجسم".
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ووفقا له، يجب على كل من يعاني من نقص في العناصر المعدنية، تناول فيتامين D. ولكن هذا لا يعني أبدا أن على الجميع فورا إجراء تحليل لتحديد مستوى الفيتامين في جسمهم، خاصة أولئك الذين يتناولونه بانتظام.

ويقول: "لن تكون هناك جرعة زائدة من تناول الفيتامين D، لذلك يمكن الاستمرار بتناوله".

ووفقا له اتضح أن نتائج الدراسات العلمية الحديثة بشأن الخصائص الفريدة لفيتامين D دحضت العديد من الحقائق الأساسية. ويقول: "يتناول الشخص فيتامين D ولكنه لا يشعر بأي تأثير، حتى لا يشعر بتحسن كثافة العظام لذلك يمكنه حسب رغبته الاستمرار بتناول الفيتامين أو عدم تناوله".

ويؤكد مياسنيكوف على ضرورة تناول الحوامل والأطفال وكبار السن لفيتامين D.
(فيستي. رو)

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