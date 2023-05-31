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صحة

هل تعانون من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟... اليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
31-05-2023 | 08:00
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أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أنه للتغلب على الرغبة في تناول الحلويات يمكن تناول اللحوم والحبوب.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن الناس يلجأون إلى الحلويات عندما يفتقر الجسم إلى بعض المواد المغذية. لذلك من المهم أولا تحديد مدى اكتمال النظام الغذائي للشخص، الذي يجب أن يحتوي على كمية كافية من المواد التي تجعله يشعر بالشبع فترة طويلة. لأن استبعادها هو السبب في ظهور الرغبة في تناول الحلويات.
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ووفقا لها، لتخفيض الرغبة بتناول الحلويات يجب قبل كل شيء أن يحتوي النظام الغذائي على نسبة جيدة من الكربوهيدرات وخاصة المعقدة- الحبوب الكاملة، الحبوب التي يتطلب طهيها فترة زمنية طويلة، كما من الضروري وجود الألياف الغذائية- الفواكه والخضروات.

وتقول: "المكون الذي لا غنى عنه ويسمح للشخص بالشعور بالشبع لفترة طويلة هو الغذاء البروتيني - اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك البقوليات وبعض الحبوب. كما يجب أن تحتوي القائمة على دهون صحية - أنواع من الأسماك البحرية والأفوكادو وزيوت نباتية مختلفة".

ووفقا لها أن الحظر التام للحلويات سيؤدي إلى فشل محاولة الامتناع عن الحلويات. لذلك لتخفيض الرغبة في تناول الحلويات يجب الامتناع عن تناول المصنعة منها لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والمكملات الاصطناعية، وتناول الحلويات المفيدة مثل الشوكولاتة الداكنة والحلويات المحضرة في المنزل بدلا منها.

وتقول: ""يجب تحديد سبب الإفراط في تناول الطعام. لأنه في أحيان كثيرة يتم تناول التوتر بالحلويات الضارة، كمكافأة لأنفسهم على نجاحاتهم، أو يستخدمونها كعزاء لهم على فشلهم، أو كطريقة وحيدة لتنويع الحياة اليومية المملة الرتيبة. لذلك يجب على الشخص أن يحدد ما الذي يجب عليه تغييره في حياته، حتى لا تكون الحلويات هي السبب الرئيسي للفرح أو وسيلة الاسترخاء، لا أن يبحث عن كيفية الامتناع عن تناول الحلويات".(Gazeta.Ru)


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