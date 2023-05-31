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صحة
لهذه الاسباب... تناول الطعام ببطء
Lebanon 24
31-05-2023
|
00:46
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يحذر خبراء التغذية من مخاطر مضغ الطعام بسرعة، حيث ثبت أن تناول الطعام ببطء له فوائد أفضل متعلقة بتحسين الهضم وصحة الأسنان.
وقالت الدكتورة سارة بيري إن العقل يحتاج لبعض الوقت حتى يدرك أنك شبعت حقا، موضحة أن "تناول الطعام بشكل أبطأ يزيد من استجابة الهرمونات المنظمة للشهية، والتي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على وزن صحي".
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وأضافت أن تناول الطعام بسرعة سيجعلك تأكل أكثر مما يجب وبالتالي ستكون مهددا بالسمنة وزيادة الوزن.
وقد أظهرت الدراسات أن المضغ ببطء أكثر يحفز إفراز الأنسولين، مما يعني التحكم بشكل أفضل في الجلوكوز.
ويمكن أن يعرضك الأكل السريع لخطر الإصابة بثلاث حالات صحية، تشمل:
ويمكن أن يساعد الأكل ببطء في تحقيق هضم أفضل، هذا يعني أن امتصاص الجسم للعناصر الغذائية سيتم بطريقة صحية أيضا.
وأثبتت دراسة علمية أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة كبيرة يواجهون خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، مما يزيد لديهم فرص الوقوع ضحية أمراض القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار.(سكاي نيوز عربية)
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