Advertisement

صحة

لتحسين صحة الأمعاء.. اتبعوا هذه النصائح

Lebanon 24
31-05-2023 | 16:04
A-
A+
Doc-P-1072882-638211714617283959.jpg
Doc-P-1072882-638211714617283959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أي خلل في التوازن البكتيري للأمعاء من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات في المعدة، مثل حدوث الغازات والانتفاخ والشعور بالتعب وتغيير الوزن. وتقول "فوكس نيوز" في تقرير تناول نصائح لتحسين صحة الأمعاء، إن الحافظ على أمعاء صحية يرتبط أيضا بصحة الجهاز المناعي والجهاز العصبي المركزي وصحة القلب والصحة الذهنية وغيرها من وظائف الجسم الأساسية.
Advertisement

وعندما تكون البكتيريا متوازنة داخل الأمعاء، يكون الجسم أكثر قدرة على معالجة الطعام وتوزيع العناصر الغذائية في جميع أنحاء الجسم والتخلص من الفضلات.
وأورد موقع "فوكس" هذه النصائح لأمعاء أفضل:

- الاعتماد على نظام غذائي متنوع من الفواكه والخضراوات وغني بالألياف مع تقليل الأطعمة المصنعة والسكرية والدهون غير المشبعة لأنها تتسبب في اختلال التوازن بين بكتيريا الأمعاء النافعة والضارة.
- زيادة كمية الأطعمة المخمرة، والمعروفة أيضا باسم البروبيوتيك، مثل الزبادي العادي ولبن الكفير (الفطر الهندي) والكيمتشي، ما يساعد في زيادة البكتريا النافعة.
 
- تقليل مصادر التوتر لأنه يؤدي إلى قلة نسبة البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعني حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو فقدان الشهية. ويمكن العمل على ذلك بتمارين التأمل والتمارين الرياضية.
 
- ممارسة الأنشطة البدنية لها أيضا فائدة مباشرة على صحة الأمعاء، فزيادة الأكسجين في مجرى الدم وارتفاع درجة حرارة الجسم المصاحب للتمارين الرياضية يؤديان لنمو البكتيريا النافعة. يمكن
 
- الحصول على ذلك بواسطة المشي أو الهرولة الخفيفة واليوغا وغيرها من الأنشطة.
 
- الحد من استخدام المحليات الصناعية لأنها تخل بتوازن البكتيريا المفيدة ويمكن تعويض ذلك بالأطعمة الطبيعية الحلوة، مثل الموز والتوت والبطاطا الحلوة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-05-31
11:00 | 2023-05-31
08:00 | 2023-05-31
05:00 | 2023-05-31
03:45 | 2023-05-31
02:00 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website