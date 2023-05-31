خبيرة تغذية تكشف عن طريقة للعيش 100 عام.. ما هي؟

أشارت الدكتورة فاسيليسا بانوماريوفا، خبيرة التغذية الروسية، الى ان اتباع نظام غذائي صحي وصحيح يساعد على العيش 100 عام.

ولفتت إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وصحيح كما في "المناطق الزرقاء" (Blue Zones)، اي المناطق القليلة في العالم التي تتميز بعمر ساكنها الطويل مقارنة بمتوسط الأعمار في بقية مناطق العالم، يساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 13 عاما، أي العيش إلى 100 عام.

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وقالت الخبيرة: "لقد تأكدنا أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يؤثر إيجابيا في طول العمر والصحة"، مشيرة إلى الدراسات العلمية التي جرت في مناطق العالم التي تتميز بطول عمر سكانها إذ يحتفظون بصحة جيدة أطول من الآخرين. والمقصود هنا "المناطق الزرقاء" من أوكيناوا إلى سردينيا ومن نيكويا إلى إيكاريا، التي يستهلك سكانها كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.



ووفقا لها، هذه المواد الغذائية بالذات غنية بالمواد المغذية التي تخفض من خطر ظهور المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والجلطة الدماغية.





وقالت بانوماريوفا: "من المهم هنا ليس فقط إضافة هذه المواد الغذائية الصحية إلى النظام الغذائي، بل وتجنب تناول الأطعمة الضارة أيضا".





وأضافت: "لقد اتضح أن سكان "المناطق الزرقاء" لا يستهلكون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان والسكر المكرر والأطعمة المصنعة".



وأكمات: "عموما يعتمد النظام الغذائي لسكان "المناطق الزرقاء" على النباتات وبصورة خاصة على البقوليات كمصدر أساسي للبروتينات".