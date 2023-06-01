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صحة

ليس دواء مناسبا لفقدان الوزن.. آثار جانبية لهذا العقار

Lebanon 24
01-06-2023 | 11:00
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أصبح عقار "سيماغلوتيد" (semaglutide) -الذي يباع تحت الاسمين التجاريين "أوزمبيك" (Ozempic)، "ويغوفي" (Wegovy)- دواء شائعا لفقدان الوزن، وذلك بعد أن اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن هناك معطيات على آثار جانبية له من أبرزها الترهل.
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ويعمل "سيماغلوتيد" على إفقاد الشهية، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد. ولكن مع ذوبان الدهون، يلاحظ بعض الناس فقدان الحجم وانخفاض مرونة الجلد في الأجزاء المنحنية من أجسامهم.

كيف يعمل سيماغلوتيد؟
يعمل "أوزمبيك" على إفقاد الشهية، حيث يخدع الدماغ ليعتقد أن المعدة ممتلئة رغم أنها فارغة.

وفي حين أن انخفاض الشهية مسؤول جزئيا عن فقدان الوزن السريع، فإن "أوزمبيك" يغير أيضا الطريقة التي يعالج بها الجسم الجوع، حيث يمنع الدماغ من إرسال الإشارات تجعل الشخص يشعر بالجوع ويرغب في تناول الطعام.

لذلك عند استخدام "أوزمبيك" و"ويغوفي" لفقدان الوزن، فسوف يرى الشخص النتائج بسرعة كبيرة، حيث يتم تقليل استجابات الجوع. ومع ذلك، فإن الجسم لا يواكب ذلك، ونعني هنا الجلد.

مع فقدان الوزن بسرعة فإن الجلد يترهل، وصحيح أنه مرن إلا أنه لا يستطيع الانكماش بسرعة لمواكبة فقدان الشحوم التي تحته.

لهذا السبب، بعد فقدان الوزن بشكل كبير، قد يعاني الشخص من ترهل الجلد في مناطق معينة من الجسم.

وليس مؤكدا أن كل من استخدم "أوزمبيك" سيعاني من ترهل كبير في الجلد بعد فقدان قدر كبير من الوزن، ولكن يزداد الخطر مع هذه العوامل:
- العمر، فكلما تقدم الشخص في العمر قلت مرونة الجلد.
- مقدار الوزن المفقود.

مخاطر فقدان الوزن السريع:
- زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة.
- الجفاف.
- سوء التغذية.

نصائح لتقليل ترهل الجلد بعد فقدان الوزن
- العمل على فقدان الوزن بشكل بطيء، بحيث لا يتجاوز كيلوغراما واحدا كل أسبوع.
- ممارسة الرياضة.
- التركيز على رفع الأثقال وتمارين المقاومة مثل الضغط، فهي تساعد في بناء العضلات، التي تملأ بعض الحجم الذي يتركه فقدان الوزن، وتعزز مرونة الجلد مما يساعده في الانكماش.
- الحفاظ على رطوبة الجسم مما يساعد على نضارة البشرة ومرونة الجلد.

آثار جانبية أخرى لـ "أوزمبيك" و"ويغوفي":
- تقلصات في المعدة.
- غثيان.
- القيء.
- الإسهال.
- الانتفاخ.
- آلام البطن.
- التعب.
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