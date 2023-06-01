تحذير صحي على كل سيجارة في كندا لأول مرة في العالم

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أعلنت وكالة الصحة الكندية أن كندا ستطبع قريبا ملصقات التحذير مباشرة على السجائر لأول مرة في العالم.وستحتوي العبوة الجديدة على تحذير على كل سيجارة مع عبارات مثل: "السجائر تسبب السرطان" و"السم في كل نفخة".وقالت وكالة الصحة الكندية إن اللائحة ستدخل حيز التنفيذ في 1 آب.وهذا الإجراء جزء من الجهود الرامية للحد من استخدام التبغ في كندا إلى أقل من 5% بحلول عام 2035.وقالت وكالة الصحة الكندية في إعلان يوم الأربعاء إن اللوائح الجديدة "ستجعل من المستحيل عمليا تجنب التحذيرات الصحية" الموجودة على منتجات التبغ.