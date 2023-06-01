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صحة

تحذير صحي على كل سيجارة في كندا لأول مرة في العالم

Lebanon 24
01-06-2023 | 14:00
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أعلنت وكالة الصحة الكندية أن كندا ستطبع قريبا ملصقات التحذير مباشرة على السجائر لأول مرة في العالم.

وستحتوي العبوة الجديدة على تحذير على كل سيجارة مع عبارات مثل: "السجائر تسبب السرطان" و"السم في كل نفخة".
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وقالت وكالة الصحة الكندية إن اللائحة ستدخل حيز التنفيذ في 1 آب.

وهذا الإجراء جزء من الجهود الرامية للحد من استخدام التبغ في كندا إلى أقل من 5% بحلول عام 2035.

وقالت وكالة الصحة الكندية في إعلان يوم الأربعاء إن اللوائح الجديدة "ستجعل من المستحيل عمليا تجنب التحذيرات الصحية" الموجودة على منتجات التبغ.
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