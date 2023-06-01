أيّ نظام غذائي أكثر فعالية ضد الكولسترول؟

أظهرت دراسة جديدة أن النظام الغذائي النباتي يخفض الكولسترول الكلي في الجسم 7%، وجميع البروتينات الدهنية التي تسد الشرايين 14%.

واعتمدت الدراسة التي نشرها موقع "مديكال نيوز توداي" على مراجعة 30 دراسة وتجربة بين 1980 و2022.

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وقالت الدكتورة روث فريك شميدت، المشرفة على البحث من جامعة كوبنهاغن: "الكولسترول حجر الزاوية، والنظام الغذائي الغربي يحتوي على نسبة أكثر من المطلوب منه، بينما يحتوي النظام النباتي على نسبة أقل من الكولسترول لتلبية احتياجات الجسم".

وأضافت: ""يشجّع النظام الغذائي النباتي الكبد على إنتاج المزيد من مستقبلات الكولسترول الجيم التي تطرد الكولسترول الضار من مجرى الدم بكفاءة".



وتعتبر النتيجة الأكثر إثارة في الدراسة أن الطعام النباتي لا يخفض مستويات الكولسترول الكلية بشكل مذهل، ولكنه يحفض الكولسترول الضار بشكل أكبر وأكثر فاعلية، وهو ما يشكل الخطر على الشرايين.



وينتج الجسم 80% من الكولسترول، وعند تناول الكثير من اللحوم والمنتجات الحيوانية يحصل الجسم على أكثر من المطلوب.





