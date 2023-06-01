Advertisement

صحة

أيّ نظام غذائي أكثر فعالية ضد الكولسترول؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1073260-638212593922210496.jpg
Doc-P-1073260-638212593922210496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت دراسة جديدة أن النظام الغذائي النباتي يخفض الكولسترول الكلي في الجسم 7%، وجميع البروتينات الدهنية التي تسد الشرايين 14%.
 
واعتمدت الدراسة التي نشرها موقع "مديكال نيوز توداي" على مراجعة 30 دراسة وتجربة بين  1980 و2022.
Advertisement

وقالت الدكتورة روث فريك شميدت، المشرفة على البحث من جامعة كوبنهاغن: "الكولسترول حجر الزاوية، والنظام الغذائي الغربي يحتوي على نسبة أكثر من المطلوب منه، بينما يحتوي النظام النباتي على نسبة أقل من الكولسترول لتلبية احتياجات الجسم".
 
وأضافت: ""يشجّع النظام الغذائي النباتي الكبد على إنتاج المزيد من مستقبلات الكولسترول الجيم التي تطرد الكولسترول الضار من مجرى الدم بكفاءة".

وتعتبر النتيجة الأكثر إثارة في الدراسة أن الطعام النباتي لا يخفض مستويات الكولسترول الكلية بشكل مذهل، ولكنه يحفض الكولسترول الضار بشكل أكبر وأكثر فاعلية، وهو ما يشكل الخطر على الشرايين.

وينتج الجسم 80% من الكولسترول، وعند تناول الكثير من اللحوم والمنتجات الحيوانية يحصل الجسم على أكثر من المطلوب.


المصدر: 24.ae
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-06-01
11:00 | 2023-06-01
09:43 | 2023-06-01
08:00 | 2023-06-01
05:00 | 2023-06-01
03:15 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website