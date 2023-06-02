قد تساعد حالتها الملايين.. علماء يحاولون فك لغز امرأة لا تشعر بأي ألم





ووفق تقرير نشر في المجلة المتخصصة "براين" (الدماغ) تبلغ المرأة من العمر 75 عاما ولم تعاني طوال حياتها من أي نوع من ألم كبير، وحتى الجراحة الكبرى والولادة لم تكن بنفس الألم الذي تعيشه النساء الأخريات.

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ووفق المجلة، فإن عددا قليلا جدا من الأشخاص في العالم لديهم نفس الحالة، وتسمى التسكين الخلقي، وهي حالة واحدة في المليون لها أسباب وراثية متعددة قد تأتي مع أعراض أخرى، مثل التعرق أكثر أو عدم تواجد حاسة الشم.



ويدرس العلماء في كلية لندن الجامعية الآن جيناتها لفهم كيفية إيقاف مسارات الألم لدى الملايين ممن يعانون من أوجاع تصاحب أمراضا مزمنة، وفق ما ذكر موقع "ساينس أليرت". يدرس علماء في كلية لندن حالة امرأة اسكتلندية فريدة من نوعها لا تعاني من الألم كما يعاني منه باقي البشر.ووفق تقرير نشر في المجلة المتخصصة "براين" (الدماغ) تبلغ المرأة من العمر 75 عاما ولم تعاني طوال حياتها من أي نوع من ألم كبير، وحتى الجراحة الكبرى والولادة لم تكن بنفس الألم الذي تعيشه النساء الأخريات.ووفق المجلة، فإن عددا قليلا جدا من الأشخاص في العالم لديهم نفس الحالة، وتسمى التسكين الخلقي، وهي حالة واحدة في المليون لها أسباب وراثية متعددة قد تأتي مع أعراض أخرى، مثل التعرق أكثر أو عدم تواجد حاسة الشم.ويدرس العلماء في كلية لندن الجامعية الآن جيناتها لفهم كيفية إيقاف مسارات الألم لدى الملايين ممن يعانون من أوجاع تصاحب أمراضا مزمنة، وفق ما ذكر موقع "ساينس أليرت".

ومن الواضح أن الألم هو مقياس مفيد للضرر الذي يلحق بالجسد. ومع ذلك، الألم الذي يستمر لأكثر من بضعة أشهر يعرف أنه "ألم مزمن" ويمكن لجينات جو كاميرون أن تحمل أسرارا للقضاء على هذه المعاناة التي تؤثر على حياة الكثيرين حول العالم.



ويقول عالم وراثة الألم في الجامعة، جيمس كوكس، إن فهم ما يحدث على مستوى جسمها قد يساعد في فهم بيولوجيته ما يفتح الباب لاكتشاف أدوية لها آثار إيجابية على المرضى.



لم تدرك كاميرون مدى اختلاف تجربتها في الحياة عن معظم البشر الآخرين إلا عندما بلغت 65 عاما، ويأمل العلماء الآن أن يكشفوا أسرار خلاياها الفريدة. (الحرة)