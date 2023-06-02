أيهما أفضل للشعر البني الداكن: الشامبو الأزرق أم الأخضر؟

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ولحسن الحظ، هناك بعض الطرق التي تساعدكِ في الحفاظ على اللون، وإبقاء خصلات شعرك البنية لامعة وأنيقة ونابضة بالحياة لفترةٍ أطول، منها اختيار الشامبو المناسب. يعتبر اللون البني أحد أكثر الألوان الجذابة، لأنه يُشكّل عدداً لا يُحصى من درجات ألوان الشعر الأنيقة، لكن رغم جماليات هذا اللون، فإنه يحتاج إلى الكثير من العناية، إذ إنه، وبعد أسبوعين وبضع غسلات، ستجدين أن اللون بدأ يبهت ويتلاشى، وقد تجدين أن اللون بات يميل إلى الأحمر أو البرتقالي في بعض خصلات الشعر، ما يعني أنك ستحتاجين إلى موعد في الصالون لإعادة اللون إلى سابقه.ولحسن الحظ، هناك بعض الطرق التي تساعدكِ في الحفاظ على اللون، وإبقاء خصلات شعرك البنية لامعة وأنيقة ونابضة بالحياة لفترةٍ أطول، منها اختيار الشامبو المناسب.

وفي حين أن الشعر الأشقر يحتاج إلى الشامبو الأرجواني من أجل الحفاظ على لونه وتجانسه وإشراقه، فإن هناك نوعين من أنواع الشامبو الرئيسية، لتختار من بينهما السيدة، أو الفتاة، ذات الشعر البني بجميع درجاته، هما: الشامبو الأخضر، والأزرق.

وإذا كنتِ تتساءلين عن كيفية الاختيار بين الشامبو الأزرق والأخضر، فإن ذلك يعتمد على الألوان التي تظهر في شعرك.. إليكِ كيف يمكنك معرفة وقت استخدام أحدهما أو كليهما.







متى تستخدمين الشامبو الأزرق؟

عند ظهور درجات اللون البرتقالي بين خصلاتك، فإن المرشح المثالي سيكون الشامبو الأزرق، لأن اللونين الأزرق والبرتقالي متعاكسان على عجلة الألوان، وعليه فإن اللون الأزرق سيعادل أي درجات لونٍ برتقالية تظهر بين شعرك.

ووفقاً لخبراء التجميل والشعر، يساعد الشامبو الأزرق على منع اللون النحاسي، عن طريق وضع أصباغ زرقاء تعمل على تحييد درجات اللون الأصفر والبرتقالي، التي يمكن أن تظهر بسبب تلاشي اللون البني؛ نتيجة التعرض لأشعة الشمس، والعوامل البيئية الأخرى، والاستحمام.

وإلى جانب ذلك، يساعد الشامبو الأزرق، أيضاً، على التحكم في اللون، وترطيب الشعر، وإعطائه اللمعان النابض بالحياة، الذي يدوم طويلاً، ويحافظ على إبقاء مظهر شعرك في أفضل حالٍ له.

نصيحة أخرى، حاولي اختيار شامبو أزرق يحتوي على زيت جوز الهند؛ لتعزيز لمعان شعرك، ومنع تقصف أطرافه.





متى تختارين الشامبو الأخضر؟

في حال كان شعركِ البني يظهر المزيد من درجات اللون الأحمر بين خصلاته، فإن الشامبو الأخضر هو الذي سيساعدكِ على تحييد هذا اللون. ورغم أنه قد يبدو لطيفاً أن يكون لديكِ القليل من اللون الأحمر في شعرك، فإن الأمر لن يكون مثل تسريحة الصالون الرائعة، ذات اللون اللامع، والتي تفكرين فيها، إذ عندما تبدأ خصلاتك البنية في التحول إلى الأحمر، سيظهر اللون أقل حيوية، ويصبح ذا مظهرٍ باهت.

وإلى جانب أن الشامبو الأخضر سيساعدكِ في إبقاء خصلات شعركِ البنية مشرقة ونابضة بالحياة، فإن له فوائد أخرى، مثل: الترطيب، والحفاظ على اللمعان، كما أنه سيوفر لكِ المال والوقت، إذ إنكِ لن تحتاجي إلى الذهاب للصالون؛ لتحسين وصيانة اللون. (زهرة الخليج)