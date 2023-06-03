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صحة

حتى تتجنب تساقطه.. كم عدد المرات المثالية لغسل شعرك؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 11:00
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يفقد البشر ما بين 50 و100 شعرة في اليوم، ويستبدل الشعر الجديد بها. ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون فقدان الشعر غير طبيعي ما قد يثير القلق. ونادرا ما يكون فقدان الشعر علامة على شيء خطير، ولكنه قد يؤثر نفسيا على الفرد.
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وبحسب ما نقل موقع صحيفة "ديلي إكسبريس" Daily Express، عن خبير الصحة الجلدية الدكتور أمير خان، فإن الطريقة التي تعتني بها بشعرك يمكن أن تكون عاملا في تساقطه.
 
وأشار الدكتور خان إلى أن الطريقة التي نغسل بها شعرنا قد تلعب دورا مهما، قائلا إن "هناك أشياء بسيطة يمكننا جميعا القيام بها - فكر في عدد المرات التي تغسل فيها شعرك. لا يجب أن تفعل ذلك أكثر من مرة في اليوم. غسل شعرك يجرده من زيوته الطبيعية الواقية. ويقول الخبراء في الواقع: لا يجب أن تغسل شعرك أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع".

والعامل المهم الآخر عندما يتعلق الأمر بغسل شعرك هو درجة حرارة الماء.
 
وينصح الكثيرون بغسل الشعر بالماء البارد للحصول على لمعان لا تشوبه شائبة. ومع ذلك، أوصى الدكتور خان بألا نعتمد أي درجات حرارة قصوى، موضحا بالقول: "يجب تجنب الماء الساخن جدا والبارد جدا. كلاهما يضر بالشعر ويمكنهما مرة أخرى تجريد الشعر من زيوته وإضعافه".

كما يجب ألا تحتوي العناية بشعرك على الكثير من الحرارة أو المواد الكيميائية الثقيلة.

وشدد الدكتور خان بالنصح: "قلل من عدد مرات تجفيف شعرك بالمجفف، أو تصفيف الشعر، أو استخدام مواد كيميائية قوية جدا على شعرك". (العربية)
 
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