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صحة

لماذا البعوض لا يلدغ كل الناس؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 14:00
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قال رومان إيفانوف، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية في مختبر Gemotest، في مقابلة مع بوابة Gazeta.Ru إن البعوض لا يلدغ كل الناس، بل أولئك الذين هم أكثر جاذبية له من غيرهم .

وأوضح أن البعوض تجذبه في هذه الحال كمية ثاني أكسيد الكربون في الزفير ورائحة الجلد.
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وأعاد إلى الأذهان أن عملية التنفس يستنشق فيها الإنسان الأكسجين ويزفر ثاني أكسيد الكربون، الذي يتم التقاطه بواسطة المستقبلات الشمية الحساسة للحشرات. وقال الأخصائي إنه كلما زاد ثاني أكسيد الكربون الذي يزفره الشخص، زاد انجذاب البعوض إليه، مشيرا إلى أنه يفضل البالغين على الصغار، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والحوامل.

بالإضافة إلى ذلك ينجذب البعوض للعرق، أو بالأحرى الأمونيا وحمض اللبنيك الموجود فيه.

وتذكر قناة 360 TV الروسية إلى أن علماء من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أجروا تجربة في زامبيا، اكتشفوا خلالها أن البعوض ينجذب إلى رائحة العرق، وكذلك المحتوى العالي من الأحماض الكربوكسيلية على الجلد. ولكن رائحة الأوكاليبتوس (يسمى شعبيا شجر الكينا) تصده.

وفي الوقت نفسه، أوصى خبير البيئة فاديم مارينسكي، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا " الروسية، باستخدام الزيوت الأساسية لحماية نفسك من البعوض ولمنعه من التوجه في الفضاء. (روسيا اليوم)

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