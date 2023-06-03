النوبة القلبية.. احتمالات الإصابة تزداد مع بداية أسبوع العمل

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رصدت دراسة علمية جديدة، نُشرت في دورية جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية، زيادة احتمالية الإصابة بنوبات قلبية خطيرة في بداية أسبوع العمل أكثر من أيّ وقت آخر.ووجد الباحثون ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات النوبات القلبية واحتشاء عضلة القلب في بداية أسبوع العمل، فضلاً عن ارتفاع في نوع محدد من النوبات القلبية يسمى (STEMI) يحدث عادةً عندما يكون هناك انسداد كامل في أحد الشرايين التاجية التي تزود عضلة القلب بالدم.وحلل الأطباء من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا بيانات 10528 مريضاً دخلوا إلى المستشفى بين عامي 2013 و2018، ومع ذلك لم يتمكنوا حتى الآن من شرح سبب حدوث تلك الظاهرة بشكل كامل.وتشير الدراسات السابقة إلى أن احتمال حدوث النوبات القلبية في أول أيام أسبوع العمل قد يسلط الضوء على الارتباط بإيقاع الساعة البيولوجية، ودورة النوم أو الاستيقاظ في الجسم.ويقول الباحثون إن الأمر يتطلب تقييماً وعلاجاً طارئاً لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالقلب.وتميل النوبات القلبية إلى أن تكون أكثر شيوعاً في ساعات الصباح، خاصة بين الساعة 6 صباحاً والظهيرة. ويُعزى ذلك إلى عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الأدرينالين، وزيادة نشاط الصفائح الدموية خلال هذا الوقت.وقد تكون النوبات القلبية أكثر انتشاراً خلال الأشهر الباردة، حيث يمكن أن تقبض درجات الحرارة الباردة الأوعية الدموية وتزيد من عبء العمل على القلب. ومع ذلك يجب التأكيد على أن النوبات القلبية يمكن أن تحدث في أي وقت، فضلاً عن وجود تباين كبير بين الأفراد.ويمكن أن تساهم العديد من العوامل في الإصابة بنوبة قلبية، بما في ذلك الظروف الصحية الأساسية، وخيارات نمط الحياة، والجينات، والمحفزات الشخصية.