27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خطأ كارثي... 400 شخص مصابون بمرض خطير
Lebanon 24
06-06-2023
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت شركة أميركية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، بذعر أكثر من 400 شخص، بعدما قامت بإرسال نتائج فحص، كشف إصابتهم بالسرطان.
وتلقى 400 شخص سجلوا لإجراء اختبار Galleri للكشف عن الأورام، والذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية Grail، رسائل خاطئة أشارت إلى إصابتهم بالسرطان.
Advertisement
وأبلغت الشركة هؤلاء الأشخاص بأنه قد رصدت في دمائهم مؤشرات تدل على احتمال إصابتهم بالسرطان، وفقما ذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية.
واعتذرت الشركة عن الحادثة قائلة، إن الرسائل أرسلت "عن طريق الخطأ" من قبل PWNHealth وهي شركة تقوم بمراجعة نتائج الاختبار وتقدم النتائج للمرضى، مشيرة إلى تحرك موظفيها بشكل عاجل للاتصال بالعملاء المتضررين لطمأنتهم بأن نتائج اختباراتهم كانت خاطئة.
وأوضحت الشركة أنه "لم يتم الكشف عن أي معلومات صحية للمرضى أو خرقها بسبب هذه المشكلة، كما أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضرر أو تداعيات سلبية بالنسبة للمرضى".
والاختبار المذكور مخصص للكشف المبكر عن العديد من أنواع السرطانات، وتقول الشركة الأميركية إنه قادر على اكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطان عبر عملية سحب دم واحدة.
ويفحص الاختبار ما يسمى بالحمض النووي الخالي من الخلايا، بحثا عن التغيرات التي تسببها الخلايا السرطانية على شكل اضطرابات جينية محددة في الكروموسومات.(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
15:17 | 2023-06-06
06/06/2023 03:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
15:42 | 2023-06-06
06/06/2023 03:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
09:37 | 2023-06-06
06/06/2023 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
23:51 | 2023-06-06
06/06/2023 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
12:00 | 2023-06-06
06/06/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2023-06-07
الهالات السوداء تحت العينين قد تشير الى اصابتكم ببعض الأمراض
04:08 | 2023-06-07
"السكرالوز"... دراسة تحذر من مخاطره
03:38 | 2023-06-07
لعمر طويل للنساء... نصيحة مهمة للرجال
02:00 | 2023-06-07
الاستحمام بالماء الساخن والصداع... ما العلاقة بينهما؟
23:11 | 2023-06-06
التلوث البلاستيكي... خطر حقيقي يهدد العالم
23:00 | 2023-06-06
غرف عمليات قابلة للطيّ.. تعرفوا إليها
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
07/06/2023 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
07/06/2023 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
07/06/2023 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact