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صحة

خطأ كارثي... 400 شخص مصابون بمرض خطير

Lebanon 24
06-06-2023 | 23:24
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تسببت شركة أميركية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، بذعر أكثر من 400 شخص، بعدما قامت بإرسال نتائج فحص، كشف إصابتهم بالسرطان.

وتلقى 400 شخص سجلوا لإجراء اختبار Galleri للكشف عن الأورام، والذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية Grail، رسائل خاطئة أشارت إلى إصابتهم بالسرطان.
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وأبلغت الشركة هؤلاء الأشخاص بأنه قد رصدت في دمائهم مؤشرات تدل على احتمال إصابتهم بالسرطان، وفقما ذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية.

واعتذرت الشركة عن الحادثة قائلة، إن الرسائل أرسلت "عن طريق الخطأ" من قبل PWNHealth وهي شركة تقوم بمراجعة نتائج الاختبار وتقدم النتائج للمرضى، مشيرة إلى تحرك موظفيها بشكل عاجل للاتصال بالعملاء المتضررين لطمأنتهم بأن نتائج اختباراتهم كانت خاطئة.

وأوضحت الشركة أنه "لم يتم الكشف عن أي معلومات صحية للمرضى أو خرقها بسبب هذه المشكلة، كما أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضرر أو تداعيات سلبية بالنسبة للمرضى".

والاختبار المذكور مخصص للكشف المبكر عن العديد من أنواع السرطانات، وتقول الشركة الأميركية إنه قادر على اكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطان عبر عملية سحب دم واحدة.

ويفحص الاختبار ما يسمى بالحمض النووي الخالي من الخلايا، بحثا عن التغيرات التي تسببها الخلايا السرطانية على شكل اضطرابات جينية محددة في الكروموسومات.(سكاي نيوز عربية) 
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