Advertisement

صحة

أطباء يستعدون لتقديم لقاح لإنقاص الوزن

Lebanon 24
07-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1075165-638217513401792930.jpg
Doc-P-1075165-638217513401792930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستعد الأطباء في إنكلترا لوصف عقار إنقاص الوزن لبعض المرضى، لتقليل الأمراض المرتبطة بالبدانة والتي تتسبب في زيادة الضغط على المستشفيات.

وجاءت الموافقة على عقار "ويغوفي" لصالح هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، بعد أن خلصت الأبحاث إلى أن مستخدميه قد يتمكنون من فقدان أكثر من 10% من وزنهم.
Advertisement

ويساعد العقار على كبح الشهية، لذا يشعر مستخدموه بالشبع، ما يدفعهم لتناول كميات أقل من الطعام.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الدواء يمكن أن "يغير قواعد اللعبة"، حيث أعلن عن مخطط تجريبي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، لزيادة توافرها لدى الخدمات المتخصصة لتنظيم الوزن.

لكن الخبراء يحذرون من أن "جرعات التنحيف" التي تستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لاسيما العديد من المشاهير، ليست حلا سريعا أو بديلا عن نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.
المصدر: bbc
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-06-07
08:00 | 2023-06-07
05:00 | 2023-06-07
04:08 | 2023-06-07
03:38 | 2023-06-07
02:00 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website