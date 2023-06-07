أطباء يستعدون لتقديم لقاح لإنقاص الوزن

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يستعد الأطباء في إنكلترا لوصف عقار إنقاص الوزن لبعض المرضى، لتقليل الأمراض المرتبطة بالبدانة والتي تتسبب في زيادة الضغط على المستشفيات.وجاءت الموافقة على عقار "ويغوفي" لصالح هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، بعد أن خلصت الأبحاث إلى أن مستخدميه قد يتمكنون من فقدان أكثر من 10% من وزنهم.ويساعد العقار على كبح الشهية، لذا يشعر مستخدموه بالشبع، ما يدفعهم لتناول كميات أقل من الطعام.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الدواء يمكن أن "يغير قواعد اللعبة"، حيث أعلن عن مخطط تجريبي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، لزيادة توافرها لدى الخدمات المتخصصة لتنظيم الوزن.لكن الخبراء يحذرون من أن "جرعات التنحيف" التي تستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لاسيما العديد من المشاهير، ليست حلا سريعا أو بديلا عن نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.