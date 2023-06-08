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صحة

10 عادات يومية ستغير حياتك

Lebanon 24
08-06-2023 | 05:00
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يسود اعتقاد خاطئ لدى البعض عقب التخرج من الدراسة بأن أيام التعلم قد ولت. يؤكد الخبراء أنه حتى لو كانت أيام المدرسة تبدو وكأنها منذ زمن بعيد، فهذا لا يعني أن المرء لا يمكنه تعلم أشياء جديدة والنمو، مشيرين إلى أن التعلم عملية تستمر مدى الحياة وتأتي الحكمة مع تقدم العمر.
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يقدم تقرير نشره موقع Hack Spirit 10 عادات يجب تبنيها حتى يصبح الشخص أكثر ذكاء.

1- المواظبة على القراءة
لا يمكن إنكار قوة الكلمة المكتوبة، سواء من الروايات أو الصحف أو المجلات العلمية أو المدونات. ينصح الخبراء بأن يحرص من يرغب في توسيع نطاق معرفته، على جعل القراءة عادة يومية. كما ينبغي اختيار الموضوعات التي تعرض لأفكار ووجهات نظر جديدة.2. التعلم مدى الحياة.

في حين أنه من الصحيح أن العقول الشابة هي الأكثر تقبلاً للمعلومات الجديدة، إلا أن هذا لا يعني أنه مع التقدم في العمر يمكن التخلي عن فكرة تعلم أشياء جديدة وتوسيع الآفاق العقلية.

3. تعلم لغة جديدة
إن تعلم لغة جديدة لا يقتصر على مجرد اكتساب مهارة جديدة وإنما يساعد على تحسين الوظيفة المعرفية والذاكرة، بل ويؤخر الخرف مع التقدم في السن.

4. تعلم العزف على آلة موسيقية
لا يفوت الأوان لتعلم العزف على آلة موسيقية، وعلى الرغم من أن الشخص ربما لا يمكنه أن يصبح عازف بيانو محترفًا في سن الأربعين، لكنه يستطيع تعلم كيفية قراءة النوتة الموسيقية وكيفية جعل الآلة تُصدر أصواتًا رائعة. تساعد القدرة على العزف على آلة موسيقية على زيادة الوظيفة الإدراكية ولها تأثيرات إيجابية أخرى على الدماغ.

5. تقنين الاعتماد على التكنولوجيا
يستخدم الكثيرون هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر في كل شيء تقريبًا، بدءًا من البحث في غوغل عن أي شيء وكل شيء، إلى التدقيق الإملائي وإجراء العمليات الحسابية البسيطة. إن التكنولوجيا رائعة بالفعل، لا يجب أن تؤدي إلى إصابة الدماغ بالكسل. يمكن الاعتماد على النفس في بعض الأمور البسيطة، فعلى سبيل المثال، عندما يحتاج المرء إلى حساب شيء ما، يمكنه محاولة القيام بذلك في رأسه، وإذا العملية الحسابية معقدة للغاية، يمكنه استخدام ورقة وقلم.

6. الانخراط في محادثات هادفة
يجب الحرص على توسيع دائرة الأصدقاء لتشمل على الأقل اثنين من المثقفين. إن التحدث إلى أشخاص يعرفون أشياء لا يعرفها المرء أو يلهمونه بأفكار جديدة أو يتحدونه فكريًا، يساعد على تنشيط المخ وزيادة معدلات الذكاء.

7. تحدي النفس فكريًا
يوجد العديد من الخيارات المتاحة لتحدي النفس فكريًا مثل لعب الشطرنج أو حل الألغاز المتقاطعة والسودوكو والمسابقات الذهنية، وممارسة الألعاب الاستراتيجية، على سبيل المثال لا الحصر، وجميعها يمكن أن تحفز العقل وبالتالي تزيد من مستويات الذكاء.

8. الفضول لزيادة المعرفة
يعد الفضول وطرح الأسئلة من الأسباب التي تجعل الأطفال قادرين على تعلم الكثير. يغذي الفضول التعطش للمعرفة، فإذا لم يخش الشخص من طرح الأسئلة لملء الفجوات في معرفته وتعزيز تفكيره النقدي فإنه سيتمتع بنمو العقلية واتساع الأفق.

9. الانضمام لدورة عبر الإنترنت
يمكن أن يكون الانضمام إلى دورة عبر الانترنت سواء في مجال ذا صلة بالعمل أو غير مرتبط به تمامًا. إن هناك الكثير من الدورات التدريبية المجانية والتي يمكن أن تساعد المشاركة على تطوير المهارات والمعارف.

10. زيارة المتاحف
يوجد العديد من المتاحف في كل بلد. يمكن أن تسهم زيارة متاحف أو التاريخ الطبيعي أو الآثار في زيادة المعرفة وتحفيز العقل وتعزيز الذكاء.
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