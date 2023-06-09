خطأ فادح.. لا تخزنوا الحليب في هذا المكان!

يعد باب الثلاجة خياراً شائعاً للكثيرين لتخزين الحليب، رغم أن الخبراء يؤكدون بدلاً من ذلك على ضرورة تخزينه دائماً على الأرفف الداخلية لأنها أكثر برودة.



والأرفف الداخلية تكون أكثر برودة وستضمن بقاء الحليب طازجاً لفترة أطول، خصوصاً إذا لم تكن ثلاجتك باردة بما فيه الكفاية، وفق خبيرة الأغذية، تريزا كين.

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فقد أوضحت أن تخزين الحليب في المنطقة المخصصة في باب الثلاجة يعد أمراً جيداً طالما أن الثلاجة تحتفظ بدرجة الحرارة الصحيحة التي تتراوح بين 0 و5 درجات مئوية، مشيرة إلى أن هذا ليس الحال دائماً بالنسبة لمعظم الثلاجات، بحسب موقع "countryliving".



والسبب وراء ذلك أنه يتم فتح باب الثلاجة وغلقه عدة مرات في اليوم، وفي كل مرة يتم فتحها، تتعرض محتويات باب الثلاجة لبعض التغيرات في درجة الحرارة ونمو البكتريا.



وهذا التغير المستمر في درجات الحرارة ليس جيداً لسلامة طعامك، لذا يجب ألا تحتفظ بالحليب أو أي منتجات ألبان أخرى في باب الثلاجة.



لكن الاحتفاظ بالحليب في مكان أعمق في الثلاجة وبعيداً عن باب تغيير درجة الحرارة قدر الإمكان هو الأفضل.



والحرص على حماية الحليب من درجات الحرارة الدافئة طوال الوقت الذي تتناوله يمكن أن يساعد في استمراره لفترة أطول ومذاق أفضل حتى آخر قطرة. (العربية)