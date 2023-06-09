عقار ضد السرطان يبطئ تطوّر تصلب الشرايين

أظهرت دراسة حديثة أن العقار التجريبي "ساركاتينيب" لعلاج السرطان، يبطئ تطوّر تصلب الشرايين الذي يهدد القلب.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، وجد باحثون في جامعة نيويورك أنه قد يبطئ تطور تصلب الشرايين، وهو التهاب مرتبط بأمراض القلب.

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وحلل الباحثون عينات دم من 34 رجلا وامرأة يعانون من تصلب الشرايين في القلب والأوعية الدموية، كانوا جميعاً يتناولون العقاقير المخفضة للكولسترول في ذلك الوقت، لمقارنتهم مع 24 آخرين غير مصابين بالمرض.

ووجد البحث أن بلازما المصابين بتصلب الشرايين تثير إشارة التهاب عالية بشكل غير عادي في خلايا الدم المناعي، وأن ساركاتينيب قلل الإشارات الالتهابية بنحو 90% في الخلايا البشرية المريضة.



وعند اختبار الدواء في نماذج حيوانية قل الالتهاب بـ97% في بعض الحيوانات و80% في بعضها الآخر.



وأشار الباحثون إلى أن الدواء خفف بشكل إيجابي الالتهاب داخل آفات تصلب الشرايين.