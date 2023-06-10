ما هي أهم الفيروسات التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة؟





فيما يلي أهم الفيروسات المكتشفة في الآونة الأخيرة، وفق ما أورد موقع إم إس إن الإلكتروني:

Advertisement فيروسات الزومبي في سيبيريا تُظهر الدراسات الحديثة كيف تؤثر الفيروسات على البشر والكائنات الحية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتم اكتشاف العديد من الفيروسات في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ ظهور جائحة كورونا.فيما يلي أهم الفيروسات المكتشفة في الآونة الأخيرة، وفق ما أورد موقع إم إس إن الإلكتروني:فيروسات الزومبي في سيبيريا

اكتشف العلماء مؤخراً فيروسات لم يسبق لها مثيل من التربة الصقيعية والأنهار في سيبيريا. أزال الفريق تجميد هذه الفيروسات، واكتشفوا أن بعضها لا يزال بإمكانه التسبب بالأمراض، على الرغم من أن عمرها يصل إلى 48 ألف عام.

فيروس القرحة الباردة تسببه القُبل

يجادل بعض الباحثين بأن الفيروس الذي يقف وراء قروح البرد، وهو فيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1)، قد اكتسب شهرة منذ حوالي 5200 عام، ربما بسبب تزايد شعبية التقبيل كعرف.

فيروسات “الميثولوجيا الاسكندنافية”

قد يغذي هذا الفيروس تطور مرض التصلب المتعدد (MS)، وهو مرض مناعي ذاتي يصيب الدماغ والحبل الشوكي، لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض. لا يزال العلماء يتعلمون سبب ارتباط الفيروس، المسمى بفيروس إبشتاين بار، ارتباطاً وثيقاً بمرض التصلب العصبي المتعدد، لكن لديهم بعض النظريات حول كيفية تحفيز المرض.

فيروسات تقتل الجراثيم

قام فريق من العلماء بالبحث في محيطات العالم عن فيروسات تحتوي على الحمض النووي الريبي، وحددوا حوالي 5500 نوع من أنواع فيروسات الحمض النووي الريبي لم يسبق رؤيتها من قبل. لتصنيف جميع الفيروسات الجديدة، اقترح الفريق مضاعفة عدد المجموعات التصنيفية المستخدمة لتصنيف فيروسات الحمض النووي الريبي، من 5 شُعب إلى 10.