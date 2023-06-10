Advertisement

صحة

ما هي أهم الفيروسات التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1076241-638220310512128161.jpg
Doc-P-1076241-638220310512128161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُظهر الدراسات الحديثة كيف تؤثر الفيروسات على البشر والكائنات الحية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتم اكتشاف العديد من الفيروسات في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ ظهور جائحة كورونا.

فيما يلي أهم الفيروسات المكتشفة في الآونة الأخيرة، وفق ما أورد موقع إم إس إن الإلكتروني: 
Advertisement
فيروسات الزومبي في سيبيريا
اكتشف العلماء مؤخراً فيروسات لم يسبق لها مثيل من التربة الصقيعية والأنهار في سيبيريا. أزال الفريق تجميد هذه الفيروسات، واكتشفوا أن بعضها لا يزال بإمكانه التسبب بالأمراض، على الرغم من أن عمرها يصل إلى 48 ألف عام. 
فيروس القرحة الباردة تسببه القُبل
يجادل بعض الباحثين بأن الفيروس الذي يقف وراء قروح البرد، وهو فيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1)، قد اكتسب شهرة منذ حوالي 5200 عام، ربما بسبب تزايد شعبية التقبيل كعرف. 
فيروسات “الميثولوجيا الاسكندنافية” 
قد يغذي هذا الفيروس تطور مرض التصلب المتعدد (MS)، وهو مرض مناعي ذاتي يصيب الدماغ والحبل الشوكي، لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض. لا يزال العلماء يتعلمون سبب ارتباط الفيروس، المسمى بفيروس إبشتاين بار، ارتباطاً وثيقاً بمرض التصلب العصبي المتعدد، لكن لديهم بعض النظريات حول كيفية تحفيز المرض.
فيروسات تقتل الجراثيم
قام فريق من العلماء بالبحث في محيطات العالم عن فيروسات تحتوي على الحمض النووي الريبي، وحددوا حوالي 5500 نوع من أنواع فيروسات الحمض النووي الريبي لم يسبق رؤيتها من قبل. لتصنيف جميع الفيروسات الجديدة، اقترح الفريق مضاعفة عدد المجموعات التصنيفية المستخدمة لتصنيف فيروسات الحمض النووي الريبي، من 5 شُعب إلى 10. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2023-06-11
16:00 | 2023-06-10
14:00 | 2023-06-10
11:00 | 2023-06-10
08:00 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website