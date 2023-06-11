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صحة

مشروب قد يساعد في ابطاء الشيخوخة... ما هو؟

Lebanon 24
11-06-2023 | 02:00
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خلصت دراسة إلى أن نقص مادة التورين في الجسم يحرك الشيخوخة فيما توفره بمستوى جيد يمكن أن يطيل العمر، وفق باحثين في الشيخوخة.

وفي الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كولومبيا ونشرت في مجلة "ساينس"، أظهر التورين قدرة على إبطاء عملية الشيخوخة لدى الديدان والفئران والقرود ويمكن أن يطيل العمر الصحي للفئران في منتصف العمر بنسبة تصل إلى 12 في المئة.
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والتورين هو عنصر غذائي ينتج في الجسم ويتواجد في العديد من الأطعمة وفي مقدمتها مشروبات الطاقة.

ويقول قائد الدراسة، فيجاي يادافن، أستاذ مساعد في علم الوراثة في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، إن الدراسة تخلص إلى أن التورين يمكن أن يكون "إكسيرا للحياة بداخلنا يساعدنا على العيش حياة أطول وأكثر صحة".

وتشير أبحاث أخرى إلى أن التورين له دور في بناء العظام ومرتبط بوظيفة المناعة والسمنة ووظائف الجهاز العصبي.

ويقول يادافن: "لقد أدركنا أنه إذا كان التورين ينظم كل هذه العمليات التي تنخفض مع تقدم العمر، فربما تؤثر مستويات التورين في مجرى الدم على الصحة العامة والعمر".

وتوصل الباحثون إلى أن مستوى التورين يتناقص بشكل كبير مع التقدم في العمر، إذ أن مستويات التورين لدى الأفراد البالغين من العمر 60 عاما حوالي ثلث تلك الموجودة في الأطفال بعمر خمس سنوات.

وبدأ الباحثون مع ما يقرب من 250 من الفئران، البالغة من العمر 14 شهرا، (حوالي 45 عاما من حيث البشر). كل يوم، قام الباحثون بتغذية نصفهم بالتورين، وبنهاية التجربة وجدوا أن التورين زاد من متوسط العمر بنسبة 12 في المئة في إناث الفئران و10 في المئة في الذكور.

وبالنسبة للفئران، كان هذا يعني ثلاثة إلى أربعة أشهر إضافية، أي ما يعادل حوالي سبع أو ثماني سنوات بشرية.

وخلصت الدراسة إلى أن التورين قد يحسن مكافحة الشيخوخة لدى البشر مثلما يفعل لدى الفئران.(الحرة) 
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