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صحة
"النوم الجيد"... ما هي شروطه؟
Lebanon 24
11-06-2023
|
05:00
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أعلن الدكتور شوتا كالانديا أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك قواعد تساعد على تقليل فترة النوم، ولكنها في نفس الوقت تحسن جودة النوم.
ويشير الطبيب في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن من الضروري تخصيص 7-9 ساعات للنوم يوميا واتباع نظام ثابت لوقت النوم.
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ويقول: "ينام الكثيرون في أيام العطل فترة أطول مما في أيام العمل، لتعويض قلة النوم المتراكمة. بالطبع يمكن أن ينام الشخص في ايام العطل 1-2 ساعة أكثر ولكن عليه أن يدرك بأن هذا قد يؤدي إلى اضطراب الدورات البيولوجية".
ويلفت الطبيب الانتباه إلى أن النوم نهارا قد يكون له تأثير سلبي أو إيجابي في النوم الليلي. فوفقا له النوم في النهار يجب ألا يكون بعد الساعة الرابعة عصرا وألا يزيد عن 30-40 دقيقة. هذا النوم يساعد على استعادة القوة وتعويض قلة النوم ليلا.
ويقول: "يساعد نمط الحياة الخامل على اضطراب النوم، لأنه قد لا يشعر الجسم بالحاجة إلى الراحة. ومع ذلك يوصى باستبعاد النشاط البدني قبل الذهاب إلى النوم ، لأن هذا يمكن أن يعقد النوم ويؤثر في جودته".
وينصح أيضا بعدم تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، حيث يجب أن تكون وجبة العشاء على الأقل قبل ساعتين من الذهاب إلى الفراش، على ألا تزيد سعراته الحرارية عن 20 بالمئة من اجمالي السعرات الحرارية اليومية.
ويقول: "تتطلب عملية الهضم انفاق طاقة، لذلك إذا أفرط الشخص في تناول الطعام ليلا، فإن الجسم يعمل بنشاط في هذا الوقت، ما قد يؤثر أيضا في نوعية النوم والاستيقاظ في الصباح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الطعام في الليل إلى اضطراب عملية الهضم وامتصاص العناصر المغذية بشكل صحيح، كما قد يسبب الحرقة والغثيان".
ووفقا له، كما لا يوصى بالنوم على معدة فارغة، لأن هذا قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، والشعور بالجوع يسبب اضطراب النوم.
وبالإضافة إلى الامتناع عن تناول الطعام والتدخين قبل ساعتين من الخلود إلى النوم، يجب الامتناع عن استخدام الهاتف الذكي. لأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشته يسبب اضطراب عملية إنتاج الميلاتونين واستخدامه بصورة دائمة يهيج الجهاز العصبي.
ويقول: " من الضروري أن يكون الفراش مريحا ويجب أن تكون الغرفة مظلمة تماما ودون ضوضاء. كما يجب قبل ساعتين من الذهاب إلى الفراش تجنب الإضاءة لساطعة وتخفيض الإضاءة. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون درجة الحرارة في غرفة النوم 20 درجة مئوية واقل من ذلك".
(إزفيستيا)
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