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صحة

أعراض لكشف إصابة الطفل بقصر النظر..اليكم ابرزها

Lebanon 24
11-06-2023 | 23:00
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يمكن للوالدين اكتشاف إصابة طفلهم بقصر النظر من خلال ملاحظة بعض الأعراض.

وأوردت مجلة "إلتيرن" أن بعض الأعراض تتركز على تضييق حدقة العين والجلوس بالقرب من شاشة التلفاز أو حمل الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي بالقرب من وجهه والحول أثناء القراءة وصعوبة قراءة الكلام على السبورة، بالإضافة إلى كثرة الفرك في العين والصداع المتكرر.
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وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالأسرة والطفل أن أسباب إصابة الطفل بقصر النظر تكمن في قلة التعرض لضوء النهار والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات.
وشددت "إلتيرن" على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر كي يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في قطرات العين وارتداء نظارة طبية أو عدسات لاصقة خاصة، مع مراعاة التعرض لضوء النهار كثيراً وتقليل فترات الجلوس أمام الشاشات.
وحذرت "إلتيرن" من إهمال علاج قصر النظر، نظراً لأنه قد تترتب عليه عواقب وخيمة تتمثل في انفصال الشبكية والمياه الزرقاء (غلوكوما) والمياع البيضاء (كاتاراكت).
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