25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ارتعاش العين... اليكم بعض الأسباب
Lebanon 24
12-06-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الدكتورة ديانا أندرييفا أخصائية طب الأعصاب، أن سبب رعشة العينين قد تكون ناجمة عن الإجهاد أو اضطراب النوم وتناول الكحول والقهوة.
وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن ارتعاش الجفن يسمى تموجا عضليا (ارتجافا) حميدا، أسبابه مختلفة.
Advertisement
ووفقا لها، يقصد بالتموج العضلي الحميد كل ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون بضعة أيام أو خلال أسبوعين. تحدث هذه الحالة نتيجة تشنج ألياف العضلة الدائرية للعين.
وتقول: "أسباب ارتعاش الجفون مختلفة. أهمها الإجهاد والتعب واستخدام الكمبيوتر أو الهاتف الذكي فترة طويلة، وكذلك اضطراب النوم وتناول مشروبات كحولية ومشروبات محتوية على نسبة عالية من الكافيين".
وتنصح الطبيبة للتخلص من هذه الحالة باتباع نظام عمل وراحة ونظام النوم وتجنب المواقف العصيبة والتقليل من تناول القهوة والمشروبات الكحولية و الأفضل التخلي عنها تماما والاقلاع عن التدخين.
وتقول: "إذا استمر ارتعاش العين أكثر من أسبوعين مع تدلي الجفن وارتعاش أجزاء أخرى من الوجه والوذمة وآلام واحمرار العينين أوالجفون وغيرها من الأعراض المقلقة من الضروري مراجعة الطبيب المختص".(إزفيستيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لـ" لحظات حميمة" في بيروت.. إليكم ما فعله شاب مع "صبيّة"!
Lebanon 24
فيديو لـ" لحظات حميمة" في بيروت.. إليكم ما فعله شاب مع "صبيّة"!
11:41 | 2023-06-11
11/06/2023 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!
16:08 | 2023-06-11
11/06/2023 04:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنتشار "الفيديو الإباحي" من الرملة البيضا.. إدارة المسبح الشعبي توضح
Lebanon 24
بعد إنتشار "الفيديو الإباحي" من الرملة البيضا.. إدارة المسبح الشعبي توضح
15:26 | 2023-06-11
11/06/2023 03:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!
Lebanon 24
"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!
14:45 | 2023-06-11
11/06/2023 02:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ من زياد بارود على فرنجية.. إليكُم ما قاله!
Lebanon 24
ردّ من زياد بارود على فرنجية.. إليكُم ما قاله!
15:10 | 2023-06-11
11/06/2023 03:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:23 | 2023-06-12
لانقاص الوزن... اعتمدوا على الفاكهة
02:00 | 2023-06-12
أطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان... هذا ما تم الكشف عنه
23:24 | 2023-06-11
أطعمة غنية بالدهون لكنها مفيدة للصحة... اليكم هذه المعلومات
23:00 | 2023-06-11
أعراض لكشف إصابة الطفل بقصر النظر..اليكم ابرزها
16:00 | 2023-06-11
7 أطعمة ترفع الكوليسترول بشكل خفي.. تعرف عليها
14:00 | 2023-06-11
لتزيد من إنتاجيتك بشكل كبير.. إليك هذه النصائح
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
12/06/2023 14:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
12/06/2023 14:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
12/06/2023 14:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact