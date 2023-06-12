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صحة

علامات تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في النظام الغذائي

Lebanon 24
12-06-2023 | 14:00
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كشفت الدكتورة أنتونينا غورييفا أخصائية الغدد الصماء العلامات التي تشير إلى ارتفاع محتوى السكر في النظام الغذائي.

وتشير الأخصائية إلى أن ارتفاع محتوى السكر في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.
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ووفقا لها، قبل كل شيء يجب الانتباه إلى التعب المستمر. لأن الأشخاص الذين يحبون تناول وجبات خفيفة من الحلويات هم في الواقع يلحقون الضرر بصحتهم. لأن السكر يعطي طاقة فعلا ولكن لفترة قصيرة فقط، ما يؤدي إلى الشعور بالضعف.

وتحذر الأخصائية الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، حيث يشير تكرر الإصابة بنزلات البرد، إلى ارتفاع مستوى السكر في الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي توخي الحذر أيضا، لأن ارتفاع نسبة السكر في الجسم يؤدي إلى اضطراب عمل الجهاز الهضمي، حيث يعاني الشخص عادة من الإمساك ونوبات الإسهال وانتفاخ البطن والغازات. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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