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صحة

تأثير مدهش لهذه الفيتامينات على 3500 من كبار السن بعد 3 سنوات

Lebanon 24
12-06-2023 | 11:00
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يدور الكثير من الجدل في الكثير من الأوقات حول مدى فائدة تعاطي الفيتامينات المتعددة للمساعدة في تعزيز صحة جيدة.

لذا، أراد باحثون من عدة جامعات أميركية تقييم كيفية تأثير الفيتامينات اليومية على الشيخوخة الإدراكية والذاكرة. قام فريق الباحثين بتتبع حوالي 3500 من كبار السن، حيث تم إعطاء مجموعة من المشاركين دواءً وهميًا، وأخذت مجموعة أخرى أقراص فيتامينات متعددة لمدة ثلاث سنوات، خضعوا خلالها لاختبارات عبر الإنترنت لتقييم الذاكرة، بحسب ما نشره موقع NPR، وهي مؤسسة إعلامية أميركية غير ربحية، نقلًا عن الدورية الأميركية للتغذية السريرية.
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تأثيرات مستدامة
في نهاية العام الأول، أظهر الأشخاص الذين تناولوا فيتامينات متعددة تحسنًا في القدرة على تذكر الكلمات. تم إعطاء المشاركين قوائم بالكلمات - بعضها مرتبط وبعضها الآخر غير مرتبط - وطُلب منهم تذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات، حيث تُقيِّم اختبارات قائمة التعلم قدرة الشخص على تخزين المعلومات واسترجاعها.

أفادت النتائج بأن الأشخاص، الذين تناولوا الفيتامينات المتعددة يستطيعون تذكر حوالي ربع الكلمات الإضافية، وهو ما يترجم إلى تذكر بضع كلمات أخرى، مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية "إن تأثير تدخل الفيتامينات أدى إلى تحسين أداء الذاكرة فوق العلاج الوهمي بما يعادل 3.1 سنة من تغير الذاكرة المرتبط بالعمر" بشكل مستدام. (العربية)           

المصدر: العربية
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