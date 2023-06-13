Advertisement

صحة

تأثير تعاطي الكحول على الدماغ... دراسة تسلّط الضوء

Lebanon 24
13-06-2023 | 00:03
A-
A+
Doc-P-1076942-638222367195848253.jpg
Doc-P-1076942-638222367195848253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت دراسة جديدة أن استهلاك الكحول بشكل خفيف إلى معتدل قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

ومع ذلك، لا يزال الأطباء يحذرون من أن الفوائد المحتملة على القلب لا تعني أن نتجاهل الأخطار الأخرى للكحول.
Advertisement

وقال طبيب القلب أحمد توكل، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة التي أجراها باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة، "نحن لا ندعو إلى استخدام الكحول لتقليل مخاطر النوبات القلبية أو السكتات الدماغية على اعتبار وجود آثار أخرى مقلقة على الصحة".

ونُشرت نتائج الدراسة الجديدة التي شارك فيها 50 ألف شخص، في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب.

وأراد الباحثون أن يفهموا بالضبط كيف يمكن للشرب الخفيف إلى المعتدل (مشروب واحد في اليوم للنساء وما بين مشروب إلى مشروبين في اليوم للرجال)، أن يقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما هو موضح في العديد من الدراسات الأخرى السابقة.

وفحص الباحثون مجموعة فرعية مكونة من 754 فردا خضعوا سابقا لتصوير الدماغ لتحديد تأثير استهلاك الكحول الخفيف إلى المعتدل على راحة نشاط الشبكة العصبية المرتبط بالتوتر.

وأظهر تصوير الدماغ انخفاضا لإشارات الإجهاد في اللوزة الدماغية، وهي منطقة الدماغ المرتبطة باستجابات الإجهاد، لدى الأفراد الذين يشربون الكحول الخفيف إلى المعتدل مقارنة مع أولئك الذين امتنعوا عن تعاطي الكحول أو الذين شربوا القليل منه.

كذلك، وجد الباحثون ارتباط الشرب الخفيف إلى المعتدل بما يقرب من ضعف التأثير الوقائي للقلب لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ من القلق مقارنة بالآخرين.

وبحسب "مايو كلينيك"، فإن فهم المخاطر وأي فوائد صحية مُحتملة للكحول غالبا ما تكون أمرا مربكا؛ لأن الأدلة حول الفوائد الصحية المحتملة مع استخدام الكحول بشكل معتدل لدى البالغين الأصحاء ليست مؤكدة.

وأظهرت الدراسة الجديدة أيضا أن أي كمية من الكحول تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. 

وأضافت أنه عند تناول كميات أكبر من الكحول - أكثر من 14 مشروبا في الأسبوع - بدأت مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية في الزيادة بينما بدأ نشاط الدماغ العام في الانخفاض، الأمر الذي قد يرتبط بتراجع القدرة المعرفية لدى الإنسان.(الحرة) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:13 | 2023-06-12
23:00 | 2023-06-12
16:00 | 2023-06-12
14:00 | 2023-06-12
11:00 | 2023-06-12
08:00 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website