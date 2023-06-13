تطوير برنامج لتشخيص مرض الصرع

طور العلماء الروس برنامجا لتشخيص الصرع، والذي يساعد على تقليل الأعمال الروتينية للطبيب بنسبة 95%.

وفقا لهم، فإن الابتكار ليس له نظائر مباشرة في العالم. وتم نشر النتائج في مجلة Applied Science.

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والصرع مرض عصبي خطير يؤثر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، على ما يصل إلى 50 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.

ولتشخيص وعلاج هذا المرض في الممارسة السريرية، يتم استخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، والذي يسمح بتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ. تتضمن الأساليب الحالية المعالجة "اليدوية" لنتائج مخطط كهربية الدماغ بواسطة الطبيب، والتي قد تستغرق ما يصل إلى ست ساعات لمريض واحد.

وطور علماء روس برنامجًا يمكنه البحث بشكل مستقل في مجموعة بيانات EEG عن علامات النشاط الكهربائي غير الطبيعي المميز لحالة النوبة. وفقًا للمطورين، ستصبح الخوارزمية المقترحة أساس نظام دعم القرار الطبي.

وبحسب المؤلفين، تم تطبيق هذا النهج لتشخيص الصرع لأول مرة في العالم.

وفي المستقبل، يعتزم فريق البحث تكييف البرنامج المقترح للاستخدام المشترك مع طريقة التحفيز الضوئي لدماغ المريض، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب لإجراء فحص كامل باستخدام مخطط كهربية الدماغ. (سبوتنيك)