Advertisement

صحة

تطوير برنامج لتشخيص مرض الصرع

Lebanon 24
13-06-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1077109-638222681698918782.jpg
Doc-P-1077109-638222681698918782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طور العلماء الروس برنامجا لتشخيص الصرع، والذي يساعد على تقليل الأعمال الروتينية للطبيب بنسبة 95%.
وفقا لهم، فإن الابتكار ليس له نظائر مباشرة في العالم. وتم نشر النتائج في مجلة Applied Science.
Advertisement
والصرع مرض عصبي خطير يؤثر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، على ما يصل إلى 50 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.
ولتشخيص وعلاج هذا المرض في الممارسة السريرية، يتم استخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، والذي يسمح بتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ. تتضمن الأساليب الحالية المعالجة "اليدوية" لنتائج مخطط كهربية الدماغ بواسطة الطبيب، والتي قد تستغرق ما يصل إلى ست ساعات لمريض واحد.
وطور علماء روس برنامجًا يمكنه البحث بشكل مستقل في مجموعة بيانات EEG عن علامات النشاط الكهربائي غير الطبيعي المميز لحالة النوبة. وفقًا للمطورين، ستصبح الخوارزمية المقترحة أساس نظام دعم القرار الطبي.
وبحسب المؤلفين، تم تطبيق هذا النهج لتشخيص الصرع لأول مرة في العالم.
وفي المستقبل، يعتزم فريق البحث تكييف البرنامج المقترح للاستخدام المشترك مع طريقة التحفيز الضوئي لدماغ المريض، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب لإجراء فحص كامل باستخدام مخطط كهربية الدماغ. (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2023-06-14
23:27 | 2023-06-13
23:23 | 2023-06-13
16:00 | 2023-06-13
14:00 | 2023-06-13
11:00 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website