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صحة
مواد غذائية تحمي عضلة القلب... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
14-06-2023
|
05:00
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حدد الخبراء خمس مواد غذائية تخفض من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وهذه المواد هي:-
- أوميغا-3 . يجب أن يحتوى النظام الغذائي على كمية كافية من الأحماض الدهنية الصحية. وهذه الأحماض موجودة في أسماك السلمون والتونة والسردين والرنكة، لذلك يجب تناولها 2-3 مرات في الأسبوع. كما توجد هذه الأحماض في مصادر نباتية مثل اللوز والجوز وبذور الكتان والشيا وفول الصويا.
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- الكركم (العقدة الصفراء)، تحمي المركبات الموجودة في الكركم القلب من تصلب الشرايين لدى المرضى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري.
- الشاي الأخضر، أظهرت دراسة شارك فيها 40530 يابانيا، أن الأشخاص الذين يتناولون في اليوم 5 أكواب وأكثر من الشاي الأخضر ينخفض عندهم خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالآخرين.
- المواد الغنية بالمغنيسيوم كالخضروات الورقية الداكنة، والمكسرات، والبذور، والفاصوليا، والبقوليات والأفوكادو، فجميعها مصادر جيدة للمغنيسيوم وتؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية.
- الشوكولاتة، اكتشف علماء جامعة كامبريدج أن تناول الشوكولاتة الداكنة يخفض كثيرا من خطر الإصابة باضطراب نبض القلب.(pravda.ru)
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