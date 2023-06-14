لعشاق الشوكولا.. خبر غير سار وخصوصا لهذا النوع

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هذه المرة سيكون عشاق الشوكولاتة على موعد مع تذوق شقها المُر، حيث من المقرر أن ترتفع أسعار حلوتهم المفضلة بشكل أكبر على خلفية ارتفاع تكاليف الكاكاو.وأظهرت بيانات من قاعدة بيانات استخبارات المستهلك "NielsenIQ"، أن أسعار الشوكولاتة ارتفعت بنسبة 14% في العام الماضي. ووفقاً لبعض مراقبي السوق، فإنهم على وشك مشاهدة ارتفاع أكبر بسبب الإمدادات المتوترة من الكاكاو، وهو عنصر مهم في المكون الغذائي ذائع الصيت.من جانبه، قال محلل الأبحاث الرئيسي لشركة "S&P Global Commodity Insights"، سيرجي تشيتفرتاكوف: "شهدت سوق الكاكاو ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.. يمثل هذا الموسم ثاني عجز على التوالي، حيث من المتوقع أن تتراجع مخزونات الكاكاو إلى مستويات منخفضة بشكل غير عادي"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC".وارتفعت أسعار الكاكاو إلى 3171 دولاراً للطن المتري - وهو أعلى مستوى منذ 5 ايار 2016.وأضاف تشيتفرتاكوف أنه من المتوقع أن يؤدي وصول "ظاهرة النينو" الجوية إلى هطول أمطار أقل من المتوسط ورياح "هرماتان" القوية على غرب إفريقيا حيث يزرع الكاكاو إلى حد كبير. إذ تمثل كوت ديفوار وغانا أكثر من 60% من إنتاج الكاكاو في العالم.وعلى هذا النحو، لا يُتوقع أن تنخفض أسعار الشوكولاتة الباهظة في أي وقت قريب.ومن بين أنواع الشوكولاتة المختلفة، فإن أسعار الشوكولاتة الداكنة ستكون الأكثر تضرراً. (العربية)