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صحة

هل يساعد الحليب قليل الدسم في علاج سرطان الرئة؟

Lebanon 24
14-06-2023 | 16:00
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أشار علماء إلى ان "أكتينيب"، الذي يستخدم في علاج بعض أنواع سرطانات الرئة المتقدمة، كان أقل فعالية عند تناوله مع وجبة إفطار قليلة الدسم.

وقيّم باحثون في معهد إيراسموس للسرطان بهولندا حالة 20 مريضاً تناولوا جرعتين يومياً من "أكتينيب"، وتبين أن الحليب قليل الدسم في الإفطار قلل امتصاص العلاج 14% مقارنة مع الذين تناولوا وجبة إفطار كونتيننتال كاملة.
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ووفق موقع "هيلث داي"، كشفت المقارنة أيضاً أن تناول إفطار قليل الدسم يقلل امتصاص الدواء  20%، مقارنة مع تناول غداء دسم في بداية الصباح قبل أخذ الدواء.

وقال دان لانسر الباحث المشرف على الدراسة: "هذه معلومات مهمة للمرضى، لأننا نعلم أن التركيز العالية من أكتينيب في الدم يمكن أن يؤدي إلى فعالية أكبر للدواء، ومدة علاج أطول، وإطالة عمر المريض".

ويُنصح المرضى بتناول دواء أكتينيب بفاصل زمني صارم مدته 12 ساعة، وبتناوله فترة طويلة لنجاح العلاج.
المصدر: 24.ae
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