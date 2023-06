7 فواكه تساعد في إنقاص الوزن... تعرفوا عليها

Advertisement

يمكن اعتبار الفاكهة وجبة خفيفة جاهزة طبيعية مليئة بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا.وبحسب موقع Healthline، يوجد عدد من الفواكه المنخفضة بشكل عام في السعرات الحرارية والغنية بالألياف، مما قد يساعد على إنقاص الوزن، كما يلي:1. جريب فروتتحتوي نصف حبة جريب فروت، تزن حوالي 123 غرامًا، على 37 سعرًا حراريًا فقط ولكنها توفر 51% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C.ومن المثير للاهتمام أن مراجعة علمية حديثة توصلت إلى أن استهلاك هذه الفاكهة يقلل من دهون الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم.كما أن الجريب فروت غني بمضادات الأكسدة والالتهاب، بما يمكن أن يحمي من مرض السكري وأمراض القلب.2. التفاحإن التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، حيث يحتوي على 116 سعرًا حراريًا و5.4 غراما من الألياف لكل ثمرة كبيرة تزن 223 غرام.تظهر الأبحاث أن من الأفضل تناول التفاح كاملاً - بدلاً من عصره - لتقليل الشعور الجوع والشهية.3. التوت والفراولةيعتبر التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد، أو ما يعادل 123 غرام من التوت على 64 سعرًا حراريًا فقط ويوفر 36٪ من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين C والمنغنيز، بالإضافة إلى 12٪ لفيتامين K.ويحتوي كوب واحد من الفراولة يزن 152 غراما على أقل من 50 سعرة حرارية ويوفر 3 غرامات من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى 99٪ الكمية الموصى بتناولها يوميًا من فيتامين C و26٪ منغنيز.4. الفاكهة ذات النواةإن ثمار الفاكهة ذات النواة تضم مجموعة متنوعة من بينها الخوخ والنكتارين والبرقوق والكرز والمشمش. تشتهر الفواكه ذات النواه بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA، علاوة على عدد سعراتها المنخفضة.كما تحتوي حبة خوخ متوسطة الحجم، أي يصل وزنها إلى 150 غراما على 58 سعرات حرارية، بينما يحتوي كوب واحد من الكرز، يزن 138 غراما، على 87 سعرات حرارية، وتقدم حصة من البرقوق، تزن حوالي 132 غراما، أو أربع حبات مشمش، تقريبًا بوزن 140 غراما، على أقل من 70 سعرات حرارية.5. الكيوييعتبر الكيوي عالي الكثافة من العناصر الغذائية مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وK وحمض الفوليك والألياف، وله فوائد صحية كبيرة. تحتوي ثمرة فاكهة صغيرة مقشرة بوزن حوالي 69 غراما على أكثر من 2 غرام من الألياف، بينما توفر القشرة وحدها 1 غرام من الألياف الإضافية.6. البطيخالبطيخ هو أحد الخيارات الرائعة لمن ينشدون إنقاص الوزن بسبب السعرات الحرارية المنخفضة والنسبة العالية من الماء في محتواه. يوفر كوب واحد فقط من البطيخ يزن 150-170 غراما 46-61 سعرة حرارية فقط.كما أن البطيخ غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.7. الموزإن الموز غني بالسعرات الحرارية أكثر من العديد من الفواكه الأخرى، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية، حيث يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف والعديد من مضادات الأكسدة وفيتاميناتC وB6.