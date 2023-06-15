Advertisement

صحة

عملية نادرة وفريدة... انجاز طبيّ جديد يحققه الأطباء (فيديو)

Lebanon 24
15-06-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1077687-638224112200532600.jpg
Doc-P-1077687-638224112200532600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجح أطباء عسكريون سريلانكيون في إزالة أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم من جسد جندي متقاعد، وفق ما أعلن الجيش السريلانكي، الأربعاء.

وزن الحصوة الكلوية بلغ 801 غراما أي أكثر من خمسة أضعاف وزن كلية متوسطة الحجم لذكر.

وبلغ طول الحصوة 13,37 سنتيمترا في حين أن متوسط طول الكلية لا يتعدى 10 إلى 12 سنتيمترا.

وجاء إعلان السلطات بعد اعتراف موسوعة "غينيس" بهذا الرقم القياسي.

قال فريق من الباحثين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إنهم ابتكروا أول هياكل شبيهة بالأجنة البشرية الاصطناعية في العالم من الخلايا الجذعية، متجاوزين الحاجة إلى البويضات والحيوانات المنوية، وفقا لشبكة "سي أن أن".

وأوضحت الشبكة في تقرير، الأربعاء، أن هذه الهياكل الشبيهة بالجنين لا تزال في المراحل الأولى جدا من التطور البشري، وعلى سبيل المثال ليس لديهم قلب أو دماغ نابض. لكن العلماء يقولون إنهم قد يساعدون يوما ما في تعزيز فهم الأمراض الوراثية أو أسباب الإجهاض.

ووفقا للشبكة، يثير البحث أسئلة قانونية وأخلاقية مهمة، ولا يوجد لدى العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، قوانين تنظم إنشاء أو معالجة الأجنة الاصطناعية.
 
Advertisement


ويأمل الباحثون، بحسب الشبكة، أن تلقي هذه الأجنة النموذجية الضوء على "الصندوق الأسود" للتطور البشري، في الفترة التي تلي 14 يوما بعد الإخصاب، وهو الحد المتفق عليه لدى العلماء لنمو الأجنة ودراستها في المختبر.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان"، الأربعاء، أنه لا يوجد احتمال قريب المدى لاستخدام الأجنة الاصطناعية سريريا. وسيكون من غير القانوني زرعها في رحم المريض، خاصة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الهياكل لديها القدرة على الاستمرار في الحياة إلى ما بعد المراحل الأولى من التطور.

وأوضحت الصحيفة أن الأبحاث التي أجريت على الحيوانات باستخدام الخلايا الجذعية من الفئران والقرود أظهرت أنه حتى عندما حاول العلماء زرعها، فإنها لا تعيش، ربما لأن الباحثين لم يكتشفوا كيفية القيام بذلك بشكل كامل.

وأشارت إلى أن هذا التطور يسلط الضوء على مدى سرعة تفوق العلم في هذا المجال، ويتحرك العلماء في المملكة المتحدة وأماكن أخرى بالفعل لوضع مبادئ توجيهية للتحكم في العمل على الأجنة الاصطناعية.(الحرة) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2023-06-15
00:24 | 2023-06-15
23:40 | 2023-06-14
23:17 | 2023-06-14
23:00 | 2023-06-14
16:00 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website