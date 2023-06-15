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صحة

تنبّهوا.. هذه الحبوب تفاقم التهاب الأمعاء!

Lebanon 24
15-06-2023 | 16:00
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ينظّم الملايتونين، وهو هرمون يصنعه الدماغ، الساعة البيولوجية، ويُستخدم مكمّلاً لعلاج الأرق، لكن هناك أدلة على أنه يزيد شدة التهاب الأمعاء.

وقد فحص باحثون في جامعة ساو باولو بالبرازيل آثار حبوب الميلاتونين على القناة الهضمية، ووجدوا أن هذا الهرمون يؤخر التعافي من التهاب الأمعاء بتغيير بكتريا في قناة الهضم تزيد الميكروبات الضارة.
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ووفقاً لـ"مديكال نيوز توداي"، تتناقض هذه النتائج مع دراسات محدودة سابقة أشارت إلى فائدته للأمعاء. ونظراً لقدرته على تعديل الاستجابة المناعية، فحص الباحثون قدرته على تخفيف أعراض التهاب الأمعاء.
 
ويصنع الميلاتونين في الغدة الصنوبرية في الدماغ ويساعد على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية. يطلق أثناء الليل. كما ينتج أيضاً عبر مجموعات محددة من الخلايا في الأمعاء.

ووجد البحث أن مستوياته في الأمعاء أعلى بكثير منها في الغدة الصنوبرية، ما يشير إلى دوره في الجهاز الهضمي، وإلى أن تناول مكملاته فترة طويلة يفاقم أعراض التهاب الأمعاء.
 
المصدر: 24.ae
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