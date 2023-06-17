مركّب القنب... هذا ما اكتشفه العلماء

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اكتشف علماء الكانابيديول، وهو مركب موجود في القنب يعرف بـCBD في نبات برازيلي، ما يفتح طرقا جديدة لإنتاج هذه المادة الشائعة بشكل متزايد.ووجد الفريق CBD في ثمار وأزهار نبات يعرف باسم تريما ميكرانتا بلوم، وهي شجيرة تنمو في معظم أنحاء دولة أمريكا الجنوبية وغالبا ما تُعتبر حشيشا، وفقا لما قاله عالم الأحياء الجزيئية رودريغو مورا نيتو من الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو لوكالة AFP.وتعد CBD، التي يستخدمها البعض بشكل متزايد لعلاج الحالات بما في ذلك الصرع والألم المزمن والقلق، واحدة من المركبات النشطة الرئيسية في القنب، إلى جانب رباعي هيدروكانابينول، أو THC - المادة التي تجعل المستخدمين يشعرون بالارتياح. ولا تزال فعالية المركب كعلاج طبي قيد البحث.وقال نيتو إن التحليل الكيميائي وجد أن "تريما" تحتوي على CBD ولكن ليس THC، ما يزيد من احتمال وجود مصدر جديد وفير للأول - مصدر لن يواجه العقبات القانونية والتنظيمية للقنب، الذي لا يزال محظورا في العديد من الأماكن، بما في ذلك البرازيل.وقال "إنه بديل قانوني لاستخدام الحشيش. هذا نبات ينمو في جميع أنحاء البرازيل. سيكون مصدرا أبسط وأرخص للكانابيديول".وقال إن العلماء عثروا سابقا على CBD في مصنع ذي صلة في تايلاند.وقال نيتو، الذي لم ينشر نتائجه بعد، إنه يخطط الآن لتوسيع نطاق دراسته لتحديد أفضل الطرق لاستخراج CBD من "تريما" وتحليل فعاليته في المرضى الذين يعانون من حالات تعالج حاليا بالقنب الطبي.وفاز فريقه مؤخرا بمنحة قيمتها 104 ألف دولار أمريكي من الحكومة البرازيلية لتمويل البحث، الذي يقدر أنه سيستغرق خمس سنوات على الأقل لإكماله.وقدرت دراسة أجرتها شركة Vantage Market Research لتحليل السوق العام الماضي، السوق العالمي لـCBD بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي، وتوقعت أن تنمو إلى أكثر من 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعا بشكل أساسي بالصحة والعافية.(ساينس ألرت)