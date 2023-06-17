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صحة

تحذيرٌ عن الحرارة العالية أثناء "الطهي".. مرضٌ خطير يهدّدكم بسببها!

Lebanon 24
17-06-2023 | 02:00
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اكتشف باحثون سبباً يجعل تناول الأطعمة المطبوخة بشكل متكرر في حرارة عالية تزيد خطر الإصابة بالسرطان.
 
وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعتي ماريلاند وولاية كولورادو، فقد تبيّن أن الحرارة العالية تتلف الحمض النووي في الطعام الذي يمتصه الجسم، وتسبب طفرات جينية تخلف أمراضاً منها السرطان.
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وقالت الدراسة إنّ "مكونات الحمض النووي المشوّهة بالحرارة يمكن أن تمتص أثناء الهضم وتُدمَج في الحمض النووي للمستهلك، ما يؤدي مباشرة إلى تلف حمضه النووي"، وفق "نيوز مديكال".

وأجريت الدراسة على نماذج حيوانية، وخلايا في المختبر، وأشارت إلى أنّه من السابق لأوانه القول إن الأمر يحدث عند البشر، لكن النتائج وجدت أن التشوه في الحمض النووي يمكن أن يكون مصدراً لمخاطر وراثية.

ونبّهت النتائج إلى كمية الحمض النووي التي يتناولها الإنسان في الأطعمة، فتناول شريحة من اللحم البقري تزن 500 غرام تعني  تناول أكثر من غرام من الحمض النووي للبقرة، وعند شوي اللحوم أو طهيها على درجات حرارة عالية يتعرض الإنسان لضرر لا يُستهان به.
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