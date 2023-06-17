بعد السباحة.. 5 أطعمة يجب تجنبها فوراً

عادةً ما نشعر بالجوع بعد الخروج من البحر، لأن المجهود البدني الذي نبذله أثناء السباحة يستنفذ جزءًا كبيرًا من طاقة الجسم، لذلك نقبل على تناول الطعام.



وهناك أطعمة من الأفضل عدم تناولها بعد السباحة، لأنها تضر بصحة الجسم، وهي على النحو التالي:

Advertisement

1- البطاطا المقلية وهناك أطعمة من الأفضل عدم تناولها بعد السباحة، لأنها تضر بصحة الجسم، وهي على النحو التالي:

لا شك أن البطاطا المقلية تتميز بمذاقها اللذيذ، لكنها تؤدي إلى زيادة الوزن والإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية.



2- بيتزا الجبن

تحتوي شريحة واحدة من بيتزا الجبن على 20 غراماً من الدهون و350 سعرة حرارية، لذلك يُنصح بعدم تناولها بعد السباحة، لتجنب زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.



3- جلد الدجاج

يعتاد بعض الأشخاص على تناول جلد الدجاج، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد يسببها لصحتهم، إذ يحتوي على 2.26 غراماً من الدهون المشبعة لكل أونصة.



4- الآيس كريم

عند تناول نصف كوب من الآيس كريم، يحصل الجسم على 12 غراماً من الدهون المشبعة و300 سعرة حرارية، بالإضافة إلى الكثير من السكريات. (كونسلتو)