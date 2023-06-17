Advertisement

صحة

بعد السباحة.. 5 أطعمة يجب تجنبها فوراً

Lebanon 24
17-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1078416-638225974725006225.jpg
Doc-P-1078416-638225974725006225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادةً ما نشعر بالجوع بعد الخروج من البحر، لأن المجهود البدني الذي نبذله أثناء السباحة يستنفذ جزءًا كبيرًا من طاقة الجسم، لذلك نقبل على تناول الطعام.

وهناك أطعمة من الأفضل عدم تناولها بعد السباحة، لأنها تضر بصحة الجسم، وهي على النحو التالي:
Advertisement

1- البطاطا المقلية
لا شك أن البطاطا المقلية تتميز بمذاقها اللذيذ، لكنها تؤدي إلى زيادة الوزن والإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية.

2- بيتزا الجبن
تحتوي شريحة واحدة من بيتزا الجبن على 20 غراماً من الدهون و350 سعرة حرارية، لذلك يُنصح بعدم تناولها بعد السباحة، لتجنب زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

3- جلد الدجاج
يعتاد بعض الأشخاص على تناول جلد الدجاج، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد يسببها لصحتهم، إذ يحتوي على 2.26 غراماً من الدهون المشبعة لكل أونصة.

4- الآيس كريم
عند تناول نصف كوب من الآيس كريم، يحصل الجسم على 12 غراماً من الدهون المشبعة و300 سعرة حرارية، بالإضافة إلى الكثير من السكريات. (كونسلتو)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:22 | 2023-06-17
08:00 | 2023-06-17
07:00 | 2023-06-17
05:00 | 2023-06-17
02:00 | 2023-06-17
02:00 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website