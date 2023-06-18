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صحة

تخلص من 300 كلغ بعدما كاد يفقد حياته.. تحوّل مذهل لـ" أسمن رجل في العالم" (صور)

Lebanon 24
18-06-2023 | 02:00
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حطّم المكسيكي خوان بيدرو فرانكو الرقم القياسي العالمي كـ"أسمن رجل في العالم"، حيث بلغ وزنه 590 كيلو غراما وهو ما جعله من المستحيل أن يغادر الفراش، لأن مجرد تحريكه كان يتطلب مساعدة من ثمانية أشخاص على الأقل، واضطر فرانكو إلى ارتداء حفاض لأنه لم يكن يستطع حتى الوصول إلى المرحاض.
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زيادة رهيبة في الوزن
بحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن فرانكو تمكن حاليًا من تحقيق انجازًا مذهلًا حيث نجح من إنقاص 330 كيلوغرامًا من وزنه، بعدما كاد أن يفقد حياته بسبب الزيادة الرهيبة في وزن الجسم.

مرحلة الطفولة والمراهقة
بدأت مشاكل فرانكو مع زيادة الوزن منذ طفولته، حيث تخطى وزن 63 كيلو غراما عندما كان عمره ست سنوات فقط. زادت معاناته في سن المراهقة من الأمور سوءًا وبحلول عمر 17 عامًا وصل وزنه إلى أكثر من 225 كيلوغراما.
 
 
 
 
 
طريح الفراش
بحلول الوقت الذي حطم فيه فرانكو الرقم القياسي العالمي كان يبلغ من العمر 32 عامًا، وأجبره وزن جسمه على البقاء طريح الفراش. وذكر فرانكو حيئنذ في حديث لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: إن جسده "يتبع طريقه الخاص دون أي سيطرة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنه حاول "اتباع نظام غذائي يومًا بعد يوم، لكن لم ينجح شيء" حتى أصابه اليأس.

علاج وجراحة
وبعد نداء للمساعدة، وافق أخصائي السمنة في غوادالاخارا بالمكسيك على إجراء عملية جراحية لفرانكو وترك سريره لأول مرة لإجراء الجراحة، التي أسهمت في تغيير حياة فرانكو، بخاصة وأنه أثناء وجوده في المستشفى، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض السكري من النوع 2 واختلال وظائف الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم وسوائل في رئتيه.
 
 
 
نجاح ملحوظ
بحلول عام 2017 كان قد فقد بالفعل 165 كيلو غرام من وزنه، وهو ما كان كافياً للسماح له بالخضوع لعملية جراحية لربط المعدة. وبعد إجراء الجراحة، واصل فرانكو تغيير نظامه الغذائي وممارسة الرياضة، واستمر في التخلص من الكيلوغرامات، مما أدى إلى انخفاض وزن جسمه بشكل ملحوظ وتمكن من الحركة على قدميه بحلول عام 2019. (العربية)


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