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صحة

لاحظت وميضا في عين طفلها.. المفاجأة "سرطان نادر" هذه عوارضه

Lebanon 24
18-06-2023 | 02:12
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استطاعت دانييل سكوت من ملاحظة في إحدى صور طفلها وجود وميض في عينه، ليتبين فيما بعد أنه شكل نادر من السرطان.

وبعد الفحص اكتشف الأطباء إصابة ابنها بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب في الغالب الأطفال دون سن الثالثة.
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واليوم يبلغ عمر الطفل 5 أعوام، وأعلن الأطباء شفاءه تماما من المرض، مع اللجوء إلى العلاج بالليزر والتبريد.

وقالت دانييل: "لم نكن نتوقع ذلك، لقد قمنا بإيصاله لإجراء فحص طبي لمدة 6 أشهر، إنه بخير الآن".

ووصفت دانييل لحظة وصول ابنها للمنزل بعد الشفاء: "كنت أبكي وعانقته في صمت تام، كانت لحظة جميلة، بكيت طوال اليوم".

وأضافت: "لا أستطيع أن أصدق أن الأمر قد انتهى، أشعر وكأن ثقل قد تم رفعه وأعتقد أن جاكوب يشعر بنفس الشيء، فخورة به بشكل لا يصدق، إنه فتى صغير شجاع".

الورم الأرومي الشبكي هو سرطان في العين ينشأ في الشبكية، وهي البطانة الحساسة الموجودة داخل العين.

ويصيب الورم الأرومي الشبكي في الغالب الأطفال الصغار، ولكنه نادرا ما يحدث لدى البالغين.(سكاي نيوز)


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