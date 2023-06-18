هذه النباتات يمكن ان تحلّ مكان المسكنات

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تستخدم منذ القدم بعض النباتات والأعشاب في علاج الأمراض وتخفيف الألم. فما هي هذه النباتات والأعشاب الطبية، وكيف يجب استخدامها لتخفيف الألم؟- اللاوند (الخزام): هذا النبات مطهر طبيعي ويخفف الإجهاد، ويساعد على تطبيع مستوى ضغط الدم، وتخفيف الألم. وزيوت الخزام الطيارة تحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتخفف التشنجات وتحسن عمليات التمثيل الغذائي. كما يمكن استخدامها في فرك منطقة الصدغ وعمل كمادات (رفادات) باردة. وبخلاف النباتات والأعشاب الأخرى يمكن استخدامها من دون تخفيف.- الكركم: يبطئ نمو الأورام الخبيثة ويساعد على لأم الجروح وعلاج الحروق وينظف الكبد من السموم وله خصائص مضادة للالتهابات لاحتوائه على مادة الكركومين النشطة بيولوجيا والمضادة للالتهابات.- الفلفل الحار: يحتوى هذا الفلفل على مادة الكابسيسين التي لها تأثير مسكن قوي، حيث تؤثر في مصدر الألم في الدماغ وتساعد على كبحه.- القرنفل: بالإضافة إلى رائحته الطيبة له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا. أي أنه دواء طبيعي ليس له أي آثار جانبية.