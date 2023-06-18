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صحة
خيط رفيع يفصل بين القيلولة المفيدة والضارة.. ما هو؟
Lebanon 24
18-06-2023
|
16:00
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كشفت دراسة حديثة أن القيلولة الطويلة مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالسمنة، فيما تساعد القيلولة القصيرة على خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "أوبوزيتي" العلمية، بحث مجموعة من العلماء الإسبان القيلولة، وسلطت النتائج الضوء على العلاقة بين مدتها والعديد من علامات التمثيل الغذائي بما في ذلك السمنة.
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ووجدت الدراسة أن أولئك الذين أخذوا قيلولة طويلة لأكثر من 30 دقيقة، لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى بنسبة 2 بالمئة من غيرهم.
كما أن هؤلاء لديهم أيضا خطر أعلى بنسبة 23 بالمئة للإصابة بالسمنة، و40 بالمئة لخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات الطبية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
من ناحية أخرى، فإن الأشخاص الذين أخذوا قيلولة لفترات قصيرة أقل من 30 دقيقة، تقل لديهم مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 21 بالمئة.
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