23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تناول اللحوم مرة واحدة شهرياً يكفي!
Lebanon 24
19-06-2023
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم أن ارتفاع أسعار اللحوم عالمياً سيحد من القدرة على شرائها خلال عيد الأضحى المنتظر، فهذه المناسبة تشهد زيادة في تناولها مقارنة مع الأيام العادية، وهو ما قد يسبب مشكلات صحية.
ويتوهم الكثيرون أن زيادة الكميات التي يتناولها الإنسان من اللحوم تعني جودة في الغذاء وتحسينا للصحة، إلا أن الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، يصحّح هذه الفكرة، بتحديد الكمية التي يحتاج إليها جسم الإنسان فعلياً. ويقول ناجي إن الجسم يكفيه تناول اللحوم (البقر، الضأن، الجمل) مرة واحدة أسبوعيا أو حتى مرة كل شهر.
Advertisement
كما يفسّر استشاري التغذية أن هذه الأنواع من اللحوم تحتوي على أعلى نسبة سعرات حرارية ودهون في جميع أنواع البروتينات. كما انها تحتوي على أعلى نسبة أحماض أمينية تتحوّل إلى "حمض اليوريك"؛ ولذا الإفراط فيها يؤدي لالتهاب المفاصل وآلام في الجسم، وانتفاخ في الأمعاء الغليظة وآلام القولون، وقد تتأثر الكلى وصولا إلى الفشل الكلوي.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
19/06/2023 12:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
08:10 | 2023-06-19
19/06/2023 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
14:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
09:50 | 2023-06-19
19/06/2023 09:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2023-06-19
ليس الماء.. هذا أفضل مشروب للترطيب
14:00 | 2023-06-19
كيف تتصرفين إذا أصيب طفلك بضربة شمس؟
11:00 | 2023-06-19
لماذا لا ينبغي تشغيل مكيفات الهواء أثناء الليل؟
08:00 | 2023-06-19
خطير جدّاً وينتقل للبشر... ما هو فيروس "هانتا"؟
08:00 | 2023-06-19
انتبهوا... الفواكه غير المغسولة قد تسبب التهاب الكبد
05:00 | 2023-06-19
الشمس... كيف تؤثر على صحة العيون؟
فيديو
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
20/06/2023 00:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
20/06/2023 00:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
20/06/2023 00:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact