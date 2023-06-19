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صحة

تناول اللحوم مرة واحدة شهرياً يكفي!

Lebanon 24
19-06-2023 | 15:30
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رغم أن ارتفاع أسعار اللحوم عالمياً سيحد من القدرة على شرائها خلال عيد الأضحى المنتظر، فهذه المناسبة تشهد زيادة في تناولها مقارنة مع الأيام العادية، وهو ما قد يسبب مشكلات صحية.
 
ويتوهم الكثيرون أن زيادة الكميات التي يتناولها الإنسان من اللحوم تعني جودة في الغذاء وتحسينا للصحة، إلا أن الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، يصحّح هذه الفكرة، بتحديد الكمية التي يحتاج إليها جسم الإنسان فعلياً. ويقول ناجي إن الجسم يكفيه تناول اللحوم (البقر، الضأن، الجمل) مرة واحدة أسبوعيا أو حتى مرة كل شهر.
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كما يفسّر استشاري التغذية أن هذه الأنواع من اللحوم تحتوي على أعلى نسبة سعرات حرارية ودهون في جميع أنواع البروتينات. كما انها تحتوي على أعلى نسبة أحماض أمينية تتحوّل إلى "حمض اليوريك"؛ ولذا الإفراط فيها يؤدي لالتهاب المفاصل وآلام في الجسم، وانتفاخ في الأمعاء الغليظة وآلام القولون، وقد تتأثر الكلى وصولا إلى الفشل الكلوي. 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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