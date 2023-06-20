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صحة

لعلاج سرطان الدماغ... العلماء يبتكرون علاجاً فريداً

Lebanon 24
20-06-2023 | 02:00
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يخطط العلماء الروس لبدء العام المقبل بالتجارب السريرية الأولى على استخدام فيروس الورم الذي طوروه على أساس اللقاح ضد الجدري والذي سيستخدم لعلاج سرطان الدماغ.

وذلك مع شرط الحصول على الموافقة على إجراء هذه التجارب من قبل الجهات الطبية المختصة.
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صرح بذلك السبت 17 يونيو على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي فلاديمير ريختر، رئيس المختبر في معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لفرع سيبيريا في أكاديمية العلوم الروسية بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وقال:" لقد أحرزنا بعض التقدم في التجارب المستمرة لعلاج سرطان الثدي لدينا، الأمر الذي دفع بنا إلى التفكير في استخدام هذا العلاج في أشكال أخرى من الأورام الخبيثة. ونأمل أن نبدأ العام المقبل بالتجارب السريرية باستخدام فيروسات حالّة للأورام الخبيثة لعلاج أنواع مختلفة من سرطان الدماغ."

وحسب فلاديمير ريختر، فإن العلماء الروس لديهم شركاء  في المؤسسات الطبية والشركات الخاصة المهتمة بإجراء تلك التجارب المثيرة للاهتمام والبدء في استخدام فيروسات الأورام التي طوّرها ريختر وزملاؤه لتدمير الأورام الخبيثة في الدماغ.

ويخطط العلماء في إطار التجارب السريرية المقبلة لدراسة  إمكانية استخدام عدة طرق لإيصال الفيروس إلى الأنسجة المصابة، بما في ذلك عن طريق الحقن في الوريد والمعالجة التي تجرى مباشرة بعد العملية الجراحية لتلك المناطق من الدماغ حيث كان الورم الأساسي موجودا في السابق.

وقال إن تلك التجارب السريرية باستخدام الفيروسات لعلاج سرطان الدماغ قد تبدأ عام 2024.(تاس)


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