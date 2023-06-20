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صحة

لممارسة الرياضة بشكل صحيح خلال الصيف.. إتبعوا هذه النصائح

Lebanon 24
20-06-2023 | 14:00
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يفضل العديد من الأشخاص ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة لما لها من تأثير إيجابي على المزاج، إلا أن دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، يجعل ممارسة الرياضة مهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطرة.
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وتشكل ممارسة الرياضة في الطقس الحار جهدا إضافيا على الجسم، حيث يمكن أن تؤدي التمرين أثناء فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية.

ويرى الدكتور مراد الغرايري، أخصائي الطب الرياضي لـ"سكاي نيوز عربية" أن ممارسة الرياضة في الأماكن المكشوفة للشمس خلال فصل الصيف تحتاج إلى اتباع نصائح وتوجيهات دقيقة حتى نتفادى المخاطر التي يمكن أن تلحق بالجسم، وذلك من خلال:

- ارتداء ملابس مناسبة تغطي جميع أنحاء الجسم بالكامل.
- ارتداء قبعة رأس للوقاية من الأشعة المباشرة للشمس.
- وضع كريم واقي للشمس وتجديده كل 20 دقيقة على الأقل.
- التخفيف من شدة التمرين والتركيز على تفاعلات الجسم والأعراض التي قد تظهرعليه أثناء ممارسة الرياضة.
- مراقبة نسبة رطوبة الجو لأن الرطوبة تمنع تبخر العرق الذي يفرزه الجسم ، ما يعني تراكمه على سطح البشرة وبالتالي مساهمته في الحدّ من قدرة الجسم على تبريد نفسه.

ونصح الدكتور الغرايري المهتمين بممارسة الرياضة في المساحات المفتوحة خلال فصل الصيف بضرورة اختيار الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة معتدلة ومناسبة للنشاط البدني، حيث من المستحسن ممارسة الرياضة في الصباح (بين 7 و9 صباحا) ، أو في المساء (من 7 إلى 10 مساء).

وأضاف بأن الساعات الأكثر سخونة خلال النهار تكون عادة بين الساعة 12 و16 وهي الأوقات التي تشكل خطرا على ممارسي الرياضة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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