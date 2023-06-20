من أين يبدأ المرض؟ علماء يجيبون

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ولطالما عرف الأطباء أن الصدمات يمكن أن تدمر قلوبنا. في أقصى حالاتها، في حالة تسمى متلازمة القلب المنكسر، أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، تتسبب الأحداث المجهدة في ضعف عضلات القلب فجأة، ما قد يؤدي إلى الوفاة. إكتشف العلماء الروابط الجسدية القوية بين عقولنا وأجسادنا. والخبر السار هو أنه من خلال فهم كيف تدفع عواطفنا أدمغتنا للتأثير جسدياً على أجسادنا، يعتقد العلماء أنه يمكنهم تطوير طرق جديدة ثورية لعلاج الحالات الخطيرة مثل الألم المزمن والسرطان.ولطالما عرف الأطباء أن الصدمات يمكن أن تدمر قلوبنا. في أقصى حالاتها، في حالة تسمى متلازمة القلب المنكسر، أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، تتسبب الأحداث المجهدة في ضعف عضلات القلب فجأة، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

ويمكن أن يتسبب الحزن والخسارة أيضا في إلحاق ضرر أكبر وإن كان أقل كارثيا على الفور، وفقا لدراسة جديدة أجراها باحثون في السويد، درسوا السجلات الصحية لأكثر من مليوني ولي أمر.



ووجد هذا أن أولئك الذين فقدوا طفلا لديهم أكثر من ضعف خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، حيث ينبض القلب بشكل متقطع ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لمجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع في اذار.



وقال الدكتور دانغ وي، عالم الأوبئة الذي قاد الدراسة في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، لـ Good Health: "الأفراد الذين فقدوا أحد أفراد الأسرة المقربين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالرجفان الأذيني وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك".



وتجري هيدفا هايكين، باحثة في علم المناعة، تحقيقاً في دور منطقة الدماغ المرتبطة بالعواطف الإيجابية والدوافع، والتي تسمى المنطقة السقيفية البطنية (VTA).



وأفادت مجلة Nature في شباط أن دراساتها بعد الموت على الفئران، تظهر أنها تعاني من ندبات أقل بكثير من النوبات القلبية عندما تم تحفيز VTA إلكترونيا. وقالت إن تنشيط مركز VTA للعاطفة الإيجابية في الدماغ يبدو أنه يؤدي إلى حدوث تغييرات مناعية تساعد في تقليل تلف النسيج الندبي. وتقوم هي وزملاؤها الآن بالتحقيق في كيفية حدوث ذلك، من أجل تمكين الأطباء من تسخير هذه القوة الإيجابية للعقل.





وفي الوقت نفسه، تكشف دراسات أخرى عن أدلة حيوية حول كيفية لعب VTA دورا مهما في الاضطرابات الخطيرة الأخرى، لا سيما الألم المزمن.



وفي عام 2020، أظهرت دراسة بقيادة البروفيسور جيرالد زامبوني، عالم الأعصاب في جامعة كالجاري، كندا، أن تحفيز VTA خفف من حالة الفئران المصابة بألم مزمن.



وكتب البروفيسور زامبوني في Cell Reports، أنه يحفز الـVTA على نقل مادة الدوبامين الكيميائية القوية المكافأة إلى منطقة إنتاج الألم في أدمغتنا (قشرة الفص الجبهي الإنسي).



وفي حالة الألم المزمن، يُعتقد أن هذه القشرة يمكن أن "تعلق''، وتنتج مستويات عالية من الإحساس بالألم. لكن البروفيسور زامبوني يقول إن دراساته تظهر أنه عندما يرسل VTA الدوبامين إلى القشرة، فإنه يقطع نشاطه وينخفض الإحساس بالألم.



ويعتقد أن الدافع الإيجابي يمكن أن يحفز أيضا VTA على نقل الدوبامين: "في البشر، يكون النشاط العصبي في VTA معرضا للخطر في ظل ظروف الألم المزمن". ويقترح أن تشجيع الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن على تحفيز VTA من خلال زيادة مستوياتهم الإيجابية قد يخفف من أعراضهم.



وقد يبدو هذا بديلا غريبا. لكنها لا تختلف عما يقترحه المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE).



وقبل عامين، أصدرت NICE مرسوما يقضي بأن الأدوية مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أو البنزوديازيبينات أو المواد الأفيونية يجب ألا تُعطى كعلاجات أولية للألم المزمن لأنه "لا يوجد دليل على أنها تحدث أي فرق في الألم ويمكن أن تسبب الضرر. بدلا من ذلك، توصي بمقاربتين نفسيتين، العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، وعلاج القبول والالتزام (ACT). كلاهما يهدف إلى مساعدة المرضى على استبدال التفكير السلبي بطرق إيجابية لتأطير حياتهم ومستقبلهم.



وقالت هيدفا هايكين إنه على الرغم من وجود الكثير من الأدلة القصصية على أن الأشخاص الذين يفكرون بإيجابية يبدو أنهم ينجون من الأمراض بشكل أفضل، فإن قدرتهم على تحديد المسار الذي يحدث من خلاله مثل هذا التأثير، وإثبات أنه يعمل على التجارب في حيوانات المختبر، يجعله أكثر واقعية.



هذا ورحبت كارمين باريانت، أستاذة الطب النفسي البيولوجي في كينغز كوليدج لندن، بنتائج الدراسة هذه، وقالت: "كل هذه التطورات مثيرة لأننا نفهم الآن المسارات الجزيئية المتضمنة على المستوى المجهري". واضافت أن "فكرة وجود اتصال بين الدماغ والجهاز المناعي هي شيء عرفناه منذ 50 عاما. ومع ذلك، عندما نقترح أن الصحة الجسدية ناتجة عن أشياء تحدث في الدماغ، يسمع الناس أنها تعمل "على العقل"، ويفترضون أنه يتم إخبارهم بأن مشكلتهم الجسدية هي فقط "كل شيء في العقل".