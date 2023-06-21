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صحة

هل تعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم؟... اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
21-06-2023 | 08:00
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كشف الدكتور فيليب كوبيلوف مدير معهد أمراض القلب الشخصية بجامعة سيتشينوف الطبية الخطأين الرئيسيين اللذين يرتكبهما المصابون بارتفاع مستوى ضغط الدم.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع Pravda.Ru إلى أن الكثيرين من المصابين بارتفاع مستوى ضغط الدم لا يستشيرون الأطباء ولا يتناولون الأدوية الموصوفة لهم لتخفيضه.
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وعبر عن موقفه الحازم المعارض لبعض الأساليب المستخدمة في تخفيض مستوى ضغط الدم مثل شرب شاي النعناع أو وضع الكمادات الباردة أو الحمام الساخن للقدمين أو استخدام كمادات الخل.

ويقول: "يجب استخدام الوسائل والطرق المجربة في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني. وهي في الوقت الحاضر تناول الأدوية المحددة والتحكم به. وفي حالة تغير شيء ما، يجب استشارة الطبيب المعالج لتغيير الأدوية المستخدمة أو جرعتها المقررة سابقا. لأن العلاج الذاتي في مثل هذه الحالات قد تكون له عواقب وخيمة".

ويؤكد الدكتور على أنه فقط بعد تخضع الطرق والوسائل الشعبية لتجارب سريرية حقيقية وتكون نتائجها إيجابية يمكن للأطباء وصفها للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.(Pravda.Ru)


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