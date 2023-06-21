6 عناصر غذائية تساهم في تعزيز مناعة الجسم والحفاظ على صحة جيدة.. ما هي؟

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عرض الطبيب والعالم في مجال الأغذية ويليام لي في مقال نشره عبر موقع "CNBC" الأميركي العناصر الستة الأساسية للنظام الغذائي الآسيوي المتوسطي والذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم ومحاربة الأمراض والحفاظ على صحة جيدة.العنصر الأول: الفاكهةأولاً، التفاح: يساعد تناول 3 تفاحات يوميا في تقليل دهون الجسم. فالتفاح متعدد الاستخدامات ويمكن اضافته إلى السلطة أو إلى الحلوى.ثانياً، الإجاص: فهو مصدر ممتاز للألياف الغذائية ويحافظ على صحة الأمعاء.ثالثاً، الغريب فروت: تحتوي هذه الفاكهة على مركبات الفلافونويد المضادة للأمراض وعلى الفيتامين سي.رابعاً، الأفوكادو: إن الدهون الموجودة في الأفوكادو هي أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، ومن شأنها أن تقلل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.العنصر الثاني: الخضارأولاً، البروكولي: فهو غني بالسلفورافان الذي يحمي الخلايا الجذعية ويحسن صحة الأمعاء.ثانياً، فول الصويا: يقلل هذا النوع من الخضار من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20٪ ومرض السكري بنسبة 23٪.ثالثاً، الجزر: يعد الجزر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية لصحة الأمعاء. والجدير بالذكر أن نصف كوب من الجزر المبشور يحتوي على 2 غرام من الألياف.رابعاً، الفطر: يحتوي الفطر على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا د غلوكان، والتي تحفز الدفاعات لتنمية أوعية دموية جديدة ضرورية لشفاء الجروح. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يمنع الأوعية الدموية الضارة من تغذية السرطانات.العنصر الثالث: البقولياتأولاً، الفاصوليا البيضاء: إن هذا النوع من البقوليات يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم وحمض الفوليك.ثانياً، العدس: يحتوي نصف كوب من العدس الجاف على 18 غرامًا من الألياف، وهو ما يمثل أكثر من نصف الكمية اليومية التي يجب على الرجال والنساء تناولها.العنصر الرابع: الزيوت والخلأولاً، زيت الزيتون البكر الممتاز: يشير مصطلح "البكر الممتاز" إلى الزيت غير المكرر والذي يحتوي على قطع صغيرة من الزيتون الناضج. ويعتبر هذا النوع من الزيوت مصدر مادة البوليفينول القوية التي تنشط الدفاعات الصحية.ثانياً، خل التفاح: كشفت الدراسات أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح يقلل من دهون الجسم، ويخفض نسبة السكر في الدم.ثالثاً، معجون الفاصوليا المخمرة: وهي تحتوي على مواد حيوية تحارب الخلايا الدهنية.العنصر الخامس: ثمار البحرأولاً، السلمون: إن هذا النوع من الأسماك يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 والمفيدة للجسم.ثانياً، البطرخ: كما السلمون، إن البطرخ غني جداً بالأوميغا 3 لذلك ينصح بتناول كمية قليلة منه للحصول على جرعة كبيرة من الدهون الصحية.ثالثاً، السردين: ويحتوي هذا النوع من الأسماك على مواد حيوية يمكنها خفض نسبة الكوليسترول في الدم.العنصر السادس: السوائلأولاً، شاي ماتشا: لقد كشفت الدراسات أن شاي الماتشا يمكن أن يقاوم متلازمة التمثيل الغذائي أو متلازمة الأيض الغني بالدهون.ثانياً، الشاي الصيني الأسود: أظهرت دراسة أجرتها وزارة الزراعة الأميركية أن شرب 6 أكواب من الشاي الصيني الاسود ثلاثة أيام في الأسبوع يحسن عملية التمثيل الغذائي بشكل عام.